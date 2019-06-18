解剖遭槍殺刑警 罕見動用法醫所X光機卡車照驗

2019-06-18 12:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市柳營區山秀練歌場於6月14日凌晨發生南市刑警大隊偵查佐劉三榮遭人槍擊致死案，警方也將士用命於21小時內在高雄內門區迅速逮到開槍凶嫌梅文魁。今天上午，檢警會同法醫剖驗劉員遺體，還罕見地出動法醫研究所X光機大卡車，以X光照射劉員體內彈頭等傷勢位置。

據了解，今上午9點許，檢警即與法醫師對劉三榮遺體進行相關檢查，檢察官莊士嶔表示，為求慎重偵辦此警察遭槍殺案，要先對劉員遺體做相關檢查。直到上午近11點，市警局鑑識、殯葬所工作人員合力把劉員遺體推到開抵市立殯葬所的法務部法醫研究所X光機大卡車，送進車內全身式X光機做照射檢查。

由於劉員遭梅嫌開1槍打中右上臂，彈頭疑卡在體內，檢警以X光照射可以快速找到彈頭與彈藥殘跡等傷勢，釐清劉員體內這致命1槍的彈道路徑。

今天上午，包括劉三榮的父母、妻小、兩位胞弟都到殯葬所了解劉員剖驗情形。據指出，家屬認為梅嫌手段兇殘，請司法對凶嫌判重刑，不能讓凶嫌輕易出獄，否則可能再害到別人。家屬也質疑，案發當晚，劉員先到練歌場後離開，為何後來劉又折返練歌場？遭梅嫌下此毒手；過往劉員與梅嫌的過節究竟是如何？都要請檢警專案小組查明。

台南地檢署檢察長林錦村與犯罪被害人保護協會台南分會主委龔甫青等人都到殯葬所關懷、慰問劉三榮家屬，犯保協會說，除發給遺屬慰問金，也會視遺屬需求提供心理諮商、法律訴訟等資源協助。

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