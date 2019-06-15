台南殺警凶嫌舉雙手投降 破案人員不開心

2019-06-15 12:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南殺警案兇嫌梅文魁昨晚10點多在高雄內門落網，新營分局2輛偵防車先衝撞梅嫌的轎車再包夾，梅嫌和接應他的林姓男子嚇到驚慌，梅嫌怕警方開槍，高舉雙手投降。台南警方專案小組破了案卻是開心不起來。

14日凌晨1點，梅嫌在柳營山秀練歌場開槍殺警後，和兩名友人逃離現場，將自己的休旅車託給一對情侶朋友保管後，展開逃亡。

台南市刑大和新營分局專案小組在案發後先逮捕梅文魁的這4名友人，追查梅嫌的去向，專案小組昨晚一路追到高雄內門山區，鎖定林姓男子接應梅文魁躲藏在山區民房，專案小組持續監控。

新營分局偵查隊長葉景星帶領2輛偵防車在山區小徑跟蹤到林男開車載梅嫌，昨晚10點多決定大膽攔車，過程驚險。

跟劉三榮高中同學的偵查佐杜仁暉駕駛偵防車，向右猛力衝撞梅嫌的轎車左側，逼他停車，葉景星另一組警力上前包夾，亮槍威嚇梅嫌舉手投降，查獲放在後座的殺警凶槍和25發子彈。

14日凌晨1點殺警動機，原來是梅嫌和劉三榮早有過節，梅嫌不滿屢被警方辦案找麻煩和曾敬酒糾紛發生鬥毆，兩人在練歌場不期而遇後，發生口角，梅嫌拿出手槍就朝劉員的右上臂開了一槍後逃逸。

梅嫌辯稱無意殺警，辦案人員氣憤說梅嫌明知劉員是刑警還敢開槍，目無法紀。

台南市長黃偉哲、議長郭信良今天上午在台南市警察節慶祝大會各頒贈20萬元慰問金慰勉專案小組。警政署長陳家欽也到新營分局慰勉專案小組，謝謝辦案人員高效率高專業團隊合作，案子破的漂亮。

葉景星說，辦案過程大家心情沈重，破了案卻不開心。南市警局長黃宗仁說，破案後心酸，專案人員每人都流涙，但對市民有交代，以慰劉員和其家屬。

黃偉哲說，警察節前夕發生殺警案，但警方在21小時就破案，警力展現，讓市民和被害家屬心理安慰，市民對南市治安有信心。

台南市刑大大隊長林宏昇表示，殺警案一共出動150名警力，展現團隊合作辦案能力。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法