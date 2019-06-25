竹科工程師到婚介所 疲累誤觸媒人大腿被控性騷

2019-06-25 00:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「你累了嗎？」竹科林姓工程師到媒介婚姻的公司洽談加入會員事宜，卻被接待的陳姓女專員指控林男趁機摸她大腿，檢方勘驗現場發現空間狹小極易發生肢體碰觸，且林男說他重度憂鬱又失眠，甚至陳女自己都說當時林男跟她講話講到睡著，她還得一直叫醒他，檢方認為這足以證明當時林男精神狀況不佳，無法排除肢體誤觸的可能，全案不起訴。

陳姓專員指控，1月27日下午她約林男到婚友媒介公司，由她負責接洽介紹加入會員事宜時，竟趁她不及抗拒之際，以右手觸摸左大腿，她不甘受辱，憤而依違反性騷擾防治法的趁機性騷擾罪嫌，向檢警提告。

林男到案後，堅詞否認有性騷擾犯行，辯稱這可能是他跟朋友聊天習慣動作，或有不小心觸摸到對方肩膀或大腿，但他已經忘記有無摸到陳女的大腿，強調他是無心的，如果有不禮貌地方，對方當場可以抗議，如果有不愉快地方，對方怎會繼續幫他介紹對象？且沒有當下反映？林男還說自己有自律神經失調及憂鬱症，會比較容易緊張。

檢方為求慎重，將事發當時也在場的公司負責人通知到庭作證，她說當天沒有看到林男對陳姓專員性騷擾，也沒特別注意看，且現場監視器並未拍攝到2人接洽交談的位置，因此全案變成陳女的單一指述，並無其他證人或客觀證據可證明。

檢方勘驗2人接洽交談的桌椅區，發現是以半圓形檔板隔成的半開放式空間，裡面有一張小桌子及2張椅子，空間狹小僅足容納2人對坐交談，極易有肢體碰觸情形。

林男聲稱患有自律神經失調、重度憂鬱症及焦慮症合併失眠等精神疾病，有醫師診斷證明書及藥單資料可資佐證，且陳女於偵查中也說，在與林男談話期間，林男一直說他太累，沒睡好，一直想睡覺，她則是一直叫醒他。

檢方認為這足以證明林男於事發當時精神狀況不佳，難以排除交談過程中疏於注意，而肢體碰觸到陳女腿部的可能性，在犯罪嫌疑不足情況下，全案不起訴。

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