假消息舖天蓋地 陳菊控告5名人僅吳子嘉有意澄清

2019-06-24 13:03

〔記者張文川／台北報導〕資深媒體人吳子嘉今年1月在政論節目中，指責前高雄市長陳菊任內，高雄輕軌不是公開招標，高雄氣爆案受災戶拿不到代位求償金；陳菊委請律師自訴控告吳子嘉加重誹謗，台北地院今再次安排雙方調解，陳菊的律師提出希望吳子嘉澄清的文案，由吳子嘉帶回考慮文字內容，陳菊的律師游琦俊強調，訴訟不是目的，澄清才是目的，希望名嘴不要再用不實的假消息誤導民眾。

媒體名嘴吳子嘉、謝寒冰、張友驊在今年1月15日到1月31日，在「中天新聞龍捲風」、「東森關鍵報告」節目中，批評前高雄市長陳菊在輕軌案、氣爆案、國營事業董事長夫人為菊姐學日本料理、登革熱期間陳菊市長官邸用蚊帳包覆等，陳菊認為這些都是不實謠言、抹黑，幾經思考後，委請律師控告3名嘴。

除了3名嘴，陳菊也有自訴控告立法委員費鴻泰、資深藝人張俐敏。費鴻泰是在今年4月初於臉書指出，就因陳菊主政的高雄市政府當初未主動派員協助進行撤離，才會導致小林村滅村，事後還拒絕國家賠償；但事實是，2009年小林村案發時，高雄縣、市尚未合併，當時的主事者是前高雄縣長楊秋興；張琍敏則是在4月初於臉書說「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」。

陳菊控告的這5件自訴案，目前都在台北地院審理中，委任律師游琦俊今表示，陳菊的目的不是訴訟，而是要澄清假消息，目前僅吳子嘉對於澄清事實有較正面的回應，張琍敏身在國外，先前她曾在臉書澄清，但不久就又撤掉，還補上新的酸言酸語，未達澄清效果，陳菊不接受，法官已安排7月開庭；另3件目前都還沒開庭過。

今天調解的吳子嘉的部分，包括吳子嘉說輕軌不是公開招標，還說氣爆案的代位求償，受災戶拿不到錢。陳菊提告時強調，輕軌一、二階工程都是公開透明的「公開招標」，招標公告都可以在政府電子採購網公開網站上查得到。

至於高雄氣爆案的代位求償，陳菊方面回應說，此案至今仍是台灣重大災害中， 災民能最快獲得補償的，高雄氣爆代位求償計畫於案發5個月就發出第1筆、8個月內9成災民領到代位賠償金，相較於八仙塵爆、花蓮地震、台南地震，都尚處於曠日廢時的訴訟中，只有高雄氣爆受災民眾都已拿到善款慰助金、法律賠償金（代位求償）。

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