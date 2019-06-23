高雄不停「發大草」？陳瓊華：現在髒也不會被市長Cue

2019-06-23 19:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄市行政暨國際處長陳瓊華今在臉書發文指稱，「發財」（指韓國瑜）巡迴全台拚總統，「留給我們『發草的高雄』」，明明是文化特定區，卻愈來愈像「熱帶草原區」，她分析原因，並與前朝做比較，研判現在的市府團隊，應該不會隨時被市長親自Cue哪邊髒？哪邊沒有清？

陳瓊華指出，很多人問「多數公務員還是同一批，為什麼才半年市政品質就差那麼多？」有人說政府換手影響委外業務的標案進度？有說市府首長都在等著「市長變總統」他們跟著北上⋯？以上，都可能，但她確定的是這個：現在的市府團隊應該不會隨時被市長親自「Cue」哪邊髒？哪邊沒有清？草為什麼「發架大欉」？

陳瓊華回顧過去10多年，每個週末假日，即使上午10點才有活動，但「花市長」（指花媽陳菊）可以說「明早8:30出門」（有時候更早），然後隔天一早突擊各公共區域，公園、風景區、道路工程⋯，「她都臨時點菜，要去哪裡都在她腦裡」。

她描述，「花市長」沿路盯著車外，哪邊髒、哪邊垃圾、那個廣告看板怎麼還在、什麼時候完工⋯，對「髒亂」很感冒，再怎麼角落，只要她經過一定會瞄到，通常秘書還在問「在哪？」她已經在說「卡電話乎⋯」（打電話給局長、處長、區長⋯），「花市長」的眾多名言之一「清氣（潔）是尚基本ㄟ」。

陳瓊華透露，高雄縣市剛合併時，多數心力都在原高雄縣，那時候政策方向「高高平」，至少要先在環境乾淨整齊提升到跟市沒有太大落差，所以用力在調節清潔隊與垃圾車資源，在市府，所有局處技工工友是採逐年精簡，只有清潔隊員有總額保障，就是「環境絕對不能打折扣」。

她聽到「發財」週六日要拚選舉，在「花市長」身旁待過的幕僚都傻眼，「因為我們週六日往往比平日忙」，跟「花市長」報的週末假日行程數都是「兩位數」，每天照表抄課跑完行程，然後明天一樣繼續

「花市長」週末假日還會突擊檢查，週間每天早上8點市長室晨會，當天「出事」的局處來講清楚怎麼回事、怎麼補救、新聞怎麼回應⋯當第一線首長、主管隨時會被點名、隨時會被市長、副市長堵到，陳瓊華反問，這樣第二線、第三線⋯公務員會不上緊發條？她說，這樣更不可能出現現在這種到處被點名卻依然處處出事、甚至草繼續長。

陳瓊華諷刺說，現在其實也很「公平」，整個城市、不分黨派，都是在電視上、直播秀、造勢場看到市長。

陳瓊華臉書貼文：

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