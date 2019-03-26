不滿一再造謠抹黑 陳菊決告吳子嘉等3名嘴妨害名譽

2019-03-26 11:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府秘書長陳菊不滿特定媒體、名嘴、部分政治人物持續對她進行人身攻擊、抹黑造謠，決定委託律師對名嘴吳子嘉、謝寒冰、張友驊等3人提告妨害名譽。

陳菊今天稍早在臉書發文表示，據律師提供資料顯示，1月15日到31日《東森》及《中天》的談話節目就抹黑她近300分鐘，甚至有一集足足說了40分鐘，等於節目有一半時間在攻擊她。「幾經思考，我決定針對幾位明顯逾越言論自由範疇，以不實言論一再造謠抹黑的媒體人士，委託律師提告！」

陳菊決定控告吳子嘉、謝寒冰、張友驊一事，源自2019年1月15日到1月31日，吳子嘉、張友驊、謝寒冰3位名嘴在「中天新聞龍捲風」及「東森關鍵報告」，以長達半個月的時間，以不實言論抹黑，包含輕軌、氣爆、國營事業董事長夫人為菊姐學日本料理，甚至說登革熱期間，陳菊市長官邸用蚊帳包覆。不實謠言已嚴重影響陳菊個人名譽，已委請律師提告妨礙名譽。

針對吳子嘉的部分，包含吳曾說輕軌不是公開招標，但輕軌一、二階工程都是公開透明的「公開招標」，招標公告都可以在政府電子採購網公開網站上查到。

提吿內容包括，吳指說氣爆代位求償，受災戶拿不到錢。但代位求償，至今仍然是目前台灣重大災害中，最快能夠獲得法律上損害補償的方式。高雄氣爆於2014年8月發生，代位求償計畫五個月內發出第一筆賠償、8個月內九成受災民眾獲得賠償，就算是認定較難的案件，也都在一年左右獲得賠償。相較於八仙塵爆、花蓮地震、台南地震，同樣都處於曠日廢時的訴訟尚無結果，只有高雄氣爆受災民眾「善款慰助金」以及「法律賠償金（代位求償）」兩者都已經拿到了。

提吿內容也指，針對謝寒冰說律師為了多拿錢，騙災民接受代位求償，這也完全是不實抹黑。不論是自提訴訟、國賠、代位求償，氣爆善款都給予法律補助。律師服務費金額不同，是因為不同階段律師提供服務內容不同。律師並不會誘導或說服災民接受代位求償，最終，罹難者家屬與重傷者沒有走代位求償，而是以三方協議達成和解，可知絕非如名嘴所說「被騙而接受代位求償」。

至於張友驊部分，張友驊說有國營事業董事長夫人為陳菊學日本料理，但根本沒這個人。說謊不打草稿，不知所云。他還說新潮流南部有招待所，他還去過2次，根本也是信口雌黃，沒這個地方，既然張友驊自己本人去過2次，那就讓他上法庭拿出證據告訴大家招待所在哪裡。

此外，張友驊指登革熱期間，陳菊市長官邸用蚊帳包覆。然而，那並非蚊帳而是是水溝細網；不是只有市長官邸，是整個行政區做到一半。2015年時登革熱情況嚴重，高雄市府推動「全市屋後溝鋪細網防蚊計畫」，苓雅區包含市長官邸旁的道路溝蓋也有鋪設，國民黨議員當時也跳出來抹黑，但當地里長馬上出面澄清。

陳菊強調，面對快速惡質化的媒體環境，我們如果置之不理，將導致社會無法再進行理性的對話。今天選擇向媒體人士提告，是不得不為，更是為所當為，雖然，縱使勝訴，她個人的名譽也難以回復，但她還是得去做，「這是我個人對於面臨崩解的民主政治，以及身陷危機而不自知的台灣社會，所應該採取的必要行動」。

陳菊臉書

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