北聯幫搞大聲勢迎退任幫主「回鍋」北市警大陣仗警戒蒐證

2019-06-24 08:17

〔社會新聞中心／台北報導〕盤踞台北市北投、士林區近60年的外省掛黑幫組織「北聯幫」，今日將以慶祝60週年名義，和迎接王姓前幫主「平哥」，「回鍋」擔任第7任幫主，在台市圓山飯店席開百桌，宴請各方仕紳和江湖兄弟。台北市警方和刑事局將進行現場蒐證和壓制。

據警方調查，現年57歲的「平哥」，十多年前自饒台生手中接下北聯幫第4任幫主職位，因手腕靈活善於縱橫和經營人脈，一度將幫做的風生水起，但當時因警方強力檢肅幫派，他順勢卸任給「小顧」接任第5代幫主，自己轉經營土地房產生意。

隨後，107年由「安古」自「小顧」手中接任第6任幫主後，因未握有全盤操控實權，及仍受限於前幫主饒台生和「平哥」的幕後操控。且「安古」習慣於固守「偏安」北投舊地盤，在無法對外拓展資源等諸多因素下，頗受幫內新舊派勢力貲議。

不過，「平哥」近年因諸多問題，於是起意「回鍋」幫主位置，希望藉以擁幫眾勢力「排拒」異音，因此，在昔日幫眾的簇擁下，才有了「回鍋」的怪象。

至於北聯幫在今日舉辦的60周年慶中，另還有一項重要目的，就因第四任的老幫主饒台生近期出獄，所以一併為他接風洗塵，同時希望藉以打消對方未來可能也有意「回鍋」的想法和意圖。

警方調查，今日的宴會中除邀請幫中所設堂口外，另有竹聯、四海、天道盟聯正會、松聯、台聯幫、美鷹會各大老。海外計有香港新義安、中國上海、北京、深圳各處均派員與會。

台北市警局為徹底壓制幫派猖獗聲勢，日前曾多次會同警政署、刑事局進行專案會議，今日除有刑事局派員蒐證外，北市警也調動刑警大隊、北投、中山等多個分局警力，同時進行警戒和錄影蒐證等勤務。

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