偷運油被制裁油商陳世憲輕生亡 法務部：將討論除名與否

2019-06-22 18:16

〔記者吳政峰／台北報導〕油商陳世憲被控違反聯合國決議，私下運油給北韓，涉犯「資恐防制法」，去年被法務部列入目標制裁名單，行政凍結名下資產，目前仍在訴訟中，未料22日傳出陳世憲輕生，法務部表示，將開會討論下一步該如何處理，以符合規範。

法務部指出，陳世憲因為運油事件而被列入制裁名單，經討論後決議凍結其名下所有財產，禁止轉讓或交付等任何處分，並發函給國內相關主管機關與金融業者，要求各單位凍結其財產，不准異動；因非查扣或沒收，所以未清算他究竟有多少資產。

法務部表示，陳世憲不服凍結處分，已打行政訴訟要求解凍，目前官司仍在進行中，依照法定程序，若法官認定處分有誤予以撤銷，行政機關應依判決結果重做處分；若處分無誤，將視未來陳世憲的作為再決定是否將他從制裁名單中除名。

而今陳世憲已身亡，法務部也從未遇過這樣的先例，是否要馬上把他從制裁名單中除名，或要等到行政判決結果出爐，有待開會討論，研議如何處理才能符合相關規範，目前沒有定案。

陳世憲前年被查出4度出船在公海賣石油給北韓，違反聯合國禁運決議，遭列全面性制裁名單，名下財產全部被凍結，陳世憲不服，提起行政訴訟要求解凍，卻因嗆殺法務部政務次長陳明堂和洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲，被台北地檢署分案調查，結果還沒出爐，今天傳出輕生消息。

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