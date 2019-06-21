關心前總統有沒有罪 馬洩密案開庭民眾排隊索旁聽證

2019-06-21 14:40

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判4月徒刑，經最高法院撤銷發回高院更審，高院更一審2月間首度召開準備庭，相隔4個月後，今下午2點40分首度召開審理庭，並將辯論終結，且定宣判日；中午多位關心此案的民眾、法界人士已開始排隊索取旁聽席，多位民眾表示「希望在法庭聽辯論，看馬英九有罪」。

這件前總統涉嫌洩密案，不僅是法界高度關切焦點，也是法律系學生關心的重大司法案，今排隊索取旁聽證者，包括有學習司法官、司法機關人員、法律系學生都有。

高院特別將馬案安排在高院最大法庭、號稱「總統級法庭」的專一法庭開庭，除媒體有20席旁聽座位外，一般民眾開放60席，均必須親自到場排隊索取。國安局人員前天就到高院進行「場勘」等安檢作業，今日上午，也再度到高院進行更嚴密的「場檢」等工作，安檢作業已於一時許結束。

此案源於2013年8月31日晚間，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告所謂司法關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。至於黃世銘部份，已被判刑定讞。

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