失業男窩圖書館殺時間 買漢堡卻遇到這衰事…

2019-06-20 11:45

〔記者張軒哲／台中報導〕飢餓起盜心？台中市一名失業的劉姓男子前天下午到台中市公共資訊圖書館打發時間，原本留著想當晚餐的漢堡卻不翼而飛，整晚心情很差，懷疑是被跟他一樣失業的民眾或遊民拿去吃，讓他下定決心要快點找到工作。

39歲未婚劉男是大甲人，他搬到潭子租屋多年，原本擔任電子廠做二休二的作業員，因要輪夜班，身體不堪負荷，2個多月年離職休息。近期天熱，他騎車至各大圖書館吹冷氣打發時間。劉男說，前天下午進圖書館前，先在旁邊的麥當勞買了1+1=50元帶進圖書館，原本想說為了省錢，漢堡留到晚上吃，他先將漢堡跟飲料連同紙袋放置在可以飲食的休憩小站，之後去閱讀書報雜誌跟看影音，傍晚要離開時，發現紙袋內的漢堡不見了。

劉先生說，因為飲料有喝過，所以沒被拿走，漢堡都沒吃過，整個被拿走，當下覺得自己很衰，因為圖書館平日有很多失業、退休人士甚至有遊民進出，懷疑是被跟自己一樣失業的人拿走漢堡，並沒跟圖書館的人員告知此事。

公共資訊圖書館今日指出，開館多年來並未發生過食物被偷的事件，休憩小站是一個開放空間，多數人是將輕食在小房間內直接吃完，不鼓勵將東西放在哪裡。如果讀者當下有遺失物品或被偷竊，要立即告知館方人員，會積極協助處理。

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