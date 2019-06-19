車禍問句「你還好嗎？」 衰警遭嗆：檢舉你！

2019-06-19 23:01

〔記者王捷／台南報導〕一句「你還好嗎？」對一般人來說，也許是表達關心，不過一名警員處理車禍時，多問這一句，就遭嗆交出員警編號要向督察組檢舉。讓基層警員哀嘆，多一點關懷被檢舉，少一點關心被罵冷血，有時候真難拿捏。針對濫訴行為，警分局督察組要外勤警員別擔心，經過調查如果沒這回事，不僅沒處分還會記嘉獎。

廖姓警員在晚間6、7點接獲交通事故報案，當時正值下班時間，路口車輛來往眾多，一輛計程車與對倒地不起的機車女騎士擋在路口中央，不免讓路過民眾多看兩眼，警員到場後立起三角錐，扶起機車與女騎士，詢問女騎士有沒有受傷？如果受傷可能就涉及過失傷害，要現場釐清。

聽到「過失傷害」這時計程車司機臉色有點難看，頻頻說沒事、沒事，但警員認為汽車與機車發生事故，通常「肉包鐵」的機車騎士比較容易受傷，因此多問了女騎士一句「你還好嗎？」需不需要送醫？這讓計程車司機突然暴怒，認為警員問得太多，懷疑與女騎士有什麼關係，嗆警員要交出警員編號，要檢舉到督察室。

警員聽到也不滿，秀出臂章號碼讓司機抄，但司機抄了號碼仍不滿意，酸警員年紀輕輕口氣不要這麼大。有外勤警員得知因為依一句關心的話遭檢舉，哀嘆現在處理事故很難拿捏。

分局督察組指出，對這個檢舉事件有印象，但司機檢舉沒有列案，雖然遇到濫訴相當打擊士氣，如果有錄影存證，督察組調查認為檢舉不屬實，反而會記嘉獎，外勤警員不要因此氣餒。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法