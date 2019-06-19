只是家庭糾紛…罵「爛警察」拘役30天

2019-06-19 15:51

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市蕭姓女子去年2月間，因家庭糾紛報案求助，她嫌警方來得太慢且態度不佳，竟當眾對著平鎮警分局楊姓警員飆罵「爛警察」，最後被桃園地院法官依侮辱公務員罪判處拘役30天，但桃園地檢署檢察官認為蕭女犯後無悔意，刑責太輕、難昭懲戒之效，但二審合議庭認為原審法官量刑，是依「刑法」第57條各款犯罪情狀加以斟酌，並無裁量權失當或過輕等情形，因此駁回檢方上訴。

全案發生於去年2月10日下午5點多，蕭女因家庭糾紛報案，卻當眾辱罵協助處理的楊姓警員，被依辱罵公務員罪移送法辦，由於事證明確，檢方向法院聲請簡易判決，法官最後判處蕭女拘役30天；但檢方以「楊員為維護社會秩序之第一線工作人員，在執行勤務時遭到蕭女辱罵，蕭女犯後又無悔過之意，僅判處拘役30天實屬過輕，難昭懲戒之效」為由提起上訴。

二審合議庭則認為，法官在有罪判決中，得依據個案情節並參諸「刑法」第57條所定各款犯罪情狀來量刑，如未有明顯裁量逾越或濫用等違法情事，不得擅加指摘法官違法或不當，即使是上級審對下級審裁量權的審查也是，此為憲法保障法官獨立審判的核心。

二審合議庭指出，原審法官對蕭女的量刑，在判決中已敘明理由，包括犯罪情節、員警受害程度、蕭女犯後態度等，蕭女雖然未與楊員達成和解，但這並非量刑的唯一依據，難認原審法官就量刑部分有何違誤，因此駁回檢方上訴。

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