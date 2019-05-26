領光老公千萬存款又鬧離婚 老公告妻討錢卻敗訴

2019-05-26 22:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕在中國工作，月薪20萬元台幣的林姓男子，與江姓女子結婚並育有一對子女，林男卻發現，後5、6年時間，江女將他的存款1026萬餘元提領一空，之後卻鬧離婚，他氣得提告要求江女償還這筆錢，江女答辯說，林男把存摺提款卡交給她，是支付「一切開銷」，錢都是花到子女生活教育等正常開銷，她並無不當得利，法院認為林男無法舉證，證明江女領錢逾越授權範圍，也無法證明江女領的哪些錢是不當得利，據此判決林男敗訴，可上訴三審。

判決書指出，同於中國工作的林男與江女，2003年結婚後，江女辭職返台定居，2004年2月，林男見子女即將誕生，遂將2本存摺與提款卡密碼，交給江女領錢支付生活費，林男於同年9月返回中國工作，每月薪水台幣約20萬元，匯款至上述帳戶。

不料，事隔5年餘，他於2009年發現帳戶內的1026萬餘元被提領一空，追問江女資金流向，原本住婆家的江女，沒有說明錢的流向，還帶子女搬回娘家住，並於2016年提起離婚訴訟（判決江女敗訴），林男也不甘示弱，向江女提起「返還不當得利」訴訟。

林男指控說，他只「授權」江女在支付家庭生活開銷範圍內，可以提領存款，不是江女任何開銷都「概括授權」，江女住在婆家，生活開銷都由婆婆支付，江女卻從2004年至2010年約6年時間，將帳戶1026萬餘元領光，他不知錢的流向，僅知江女為兩名子女買保險，還買賣外匯與黃金，其中，買賣黃金得款15萬餘元，也沒有匯回他的帳戶，這些都不在家庭日常生活開銷的範圍內，江女應償還1026萬餘元。

江女答辯說，她在中國領高薪，生活消費優於一般女人，懷孕之後，林男表示願意負擔她與子女「一切」開銷，她才辭職當主婦教養子女，住在婆家期間，婆婆連一片尿布都未曾購買，還向她追討水電費，林男要她拿出10多年來的開銷相關憑證，是有意刁難她。

江女說，她僅能列舉部分開銷，例如一對子女就讀雙語幼兒園，5個學期的學費就要55萬餘元，她基於母愛為子女買保險，每年保費也僅4萬餘元，另外，林男在2009年6月就收回存摺提款卡，她也與子女搬回娘家，之後，林男就沒有支付母子生活費，她持有存摺期間約5年半，上述1000多萬元中，約有400萬元不是她提領，或不是用在她們母子身上，林男收入高，母子開銷也高，實屬合理。

台中地院認為，林男未舉證他對江女設有授權領錢的範圍，因此，雙方關係是「概括授權」，既然是概括授權江女領錢，就不構成「不當得利」，另外，林男也沒有舉證，證明江女有何逾越授權之處（例如把錢用於賭博），據此判決林男敗訴，林男上訴二審，聲明江女應償還的金額，雖減少至910萬餘元，台中高分院仍判決敗訴，可再上訴三審。

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