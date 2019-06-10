控胞姊違反和解契約 名醫陳俊龍索賠2000萬

2019-06-10 19:08

〔記者溫于德／台北報導〕曾入選世界名醫與百大良醫的旅美牙醫陳俊龍，因與胞姊陳昭蓉有資金上往來，陸續衍生刑民事告訴；但有消息指出，胞姊為了不讓家人失望，找胞弟訂立和解契約，約定雙方不再就各自名下海內外財產互相興訟，否則應賠償違約金2千萬元。然而，胞弟不滿胞姊後來就一件刑案受訪時提及他，認為胞姊已違反兩造和解契約，提告索賠2千萬元；台北地院稍早開庭，法官仍積極勸諭兩造和解。

法官表示，依據週刊回覆法院可知，發票人姓名確實寫上陳昭蓉三個字，意即，陳女雖非刊登人，但是由陳女委託他人刊登；法官認為，兩造歷來雖互相興訟，但仍勸諭雙方各退一步，希望陳俊龍降低索賠金額，陳女則向像胞弟致歉，且就新聞報導內容看來，陳女兒子即陳男外甥林育嶙專長也在牙醫，若甥舅能合開一間植牙診所，不是比互告來的更好？

但陳昭蓉委任律師仍盼法官依法審理；至於陳俊龍委任律師則說，庭後會將法官想法告知陳男。

外傳年收入5億元的陳俊龍，現已年過五十，出生彰化醫師世家，12歲被送往美國留學，後來取得哈佛大學牙科醫學博士學位；1992年，陳男考取美國牙醫師執照，同年在美成立診所看診，之後為釋「密醫」質疑，正式返台考取執照，並到國內醫院實習1年後駐點看診。

另據網站「陳俊龍博士牙醫師Dr. Leon Chen」介紹可知，陳男同時駐點衛福部苗栗、豐原醫院，以及台北一間診所，國外則在美國加州、日本東京醫學中心及中國上海等地，均有行醫影子。

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