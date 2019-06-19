車禍需要「祭改」？ 女學通靈被騙268萬元

2019-06-19 13:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕「基隆市心廟工程隊總廟」負責人吳易翰、李麗華夫婦自稱「玉皇大帝」及「騎龍觀音」的分靈，掰說能與神明溝通，2人3年來向5名信眾詐得台幣474萬6000元「拜師費」，今年4月間與得力女弟子，分別被高院判處3年、3年與3個月徒刑（獲緩刑2年）定讞。吳美慧的趙姓女兒另被控與母親唱雙簧行騙女同事。基隆地院日前審結判她拘役50天，得易科5萬元罰金。

判決指出，49歲吳易翰自稱「玉皇大帝」、「地藏王」、「無極至尊」分靈，45歲李麗華則以「騎龍觀音」、「昇龍觀音」、「虛空地母」自居，2人佯稱可直接與神明溝通，並以編寫籤讖詞句取得求助者信任。

吳、李又陸續誘使罹癌、人生陷入低潮的民眾參加「祭改」、「人神統合」、「靈動班靈修」、「跑靈山」等活動，向曾姓等5位信眾詐得88萬8000元至128萬元不等，合計474萬6000元「拜師費」。

吳、李的女弟子、擁恆文創園區業務主管吳美慧，同時也是「心慧宮」負責人，獲知陳姓女同事接連出車禍，心情鬱悶，遂以line通訊軟體向陳女佯稱：「我神明有告訴我，你有點狀況、這幾天會不順要特別注意」。

吳美慧遂藉此約陳與趙姓女兒見面，告訴陳可以向她女兒「問事」；趙遂佯稱：「妳被2個鬼跟了，會讓妳不順，妳卡到陰要處理」，需要花9萬6700元祭改。陳女不信趙有祭改能力，吳易翰、李麗華遂至「心慧宮」替陳女「祭改」，收取10萬元祭改費用，僅分給吳慧美3萬元。

李麗華則接續以陳女身具「三太子」的靈，需參加「靈動班」、「人神統合」使陳女能量增加提升為「中壇元帥」為由，邀陳女參加「靈動班」，再經李麗華以「天語」詢問神明後，表示神明報價拜師費為268萬元。

陳女信以為真，先支付38萬元支票後，另開立12張、面額共230萬元支票，後因發現並未學會通靈始知受騙，向檢調舉發。法院審理時，趙婦辯稱，她沒有收到3萬元；趙母、吳美慧證稱，「3萬元是我收到的，女兒確實沒有拿到！」

法院認為，趙婦假借神明，誆稱陳女被鬼跟及須祭改解厄，使陳女誤信為真，考量趙婦並未實際收到詐騙金額，判處拘役50天，得易科5萬元罰金。

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