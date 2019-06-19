長者指紋建檔防走失 汐止警分局搶先開跑

2019-06-19 11:08

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市65歲以上長者每年約有734人走失，送到派出所時，還需要慢慢追查身分，增加家屬擔憂的時間。新北市警察局有鑑於此，推出「指紋捺印」宣導活動，邀請長者，進行指紋建檔，萬一不幸走失，就可以迅速用指紋幫長者找到回家的路。今日上午11點，汐止警分局將於汐止國泰綜合醫院辦理活動，歡迎民眾踴躍參加。

新北市政府警察局局長陳檡文表示，為身分不明者找回身分，為走失者找到回家的路是警察為民服務工作中最關心的事，所以在各分局推出「友善社區，守護長者-指向回家的路」活動，今日上午11時到11時30分，將以汐止國泰綜合醫院為起點，陸續針對新北市轄內52個社區服務據點辦理老人指紋捺印服務。

警察局亦規劃採購新式指紋採取設備，積極推動相關服務，減少長者走失時，未戴證件、查明身分不易的困擾，進而建構高齡友善城市。讓家屬能夠安心讓長者出門活動，而不用擔心走失或發生意外。

現場已有多名長者前往現場，醫護及警務人員立刻協助他們進行指紋建檔。

汐止警分局也指出，為了家中長輩安全，活動過後有需要的民眾，也可以到分局申請建檔，完全不用任何費用。

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