江明學涉毒緩起訴 曾說過用歌聲服勞務…

2019-06-18 15:12

〔記者黃捷／台北報導〕藝人江明學今天上午被發現在租屋處輕生，檢警初判已死亡多日。江明學去年因染毒被查獲，台北地檢署考量他認罪且沒有前科，依持有毒品罪處分緩起訴1年，條件是義務勞務60小時。據了解，北檢本月10日傳喚江到案，討論該如何執行義務勞務，但江沒有到案，北檢事後也聯繫不上，誰也沒料到他竟已輕生。

江明學去年9月25日凌晨獨自駕車行經台北市市民大道，遇警臨檢時被查獲持有1包安非他命，重量約2公克，當時他被移送北檢時，檢察官原先諭令3萬交保，但江繳不出保金，最後改限制住居請回。

據悉，江明學坦承吸毒，供稱好奇才會上網買毒，不過因驗尿結果顯示為陰性，無法證明有吸毒，檢察官考量他初犯、認罪，且已交了500字悔過書，今年2月間依持有毒品罪處分緩起訴，期限1年，並須服義務勞務60小時。

江得知緩起訴結果受訪表示：「欣然接受，塞翁失馬焉知非福，往正面思考，至少讓我身體更健康，我沒有想再碰這東西（毒品）了。」並稱願意為受刑人獻唱，用歌聲盡自己能做的事，來服義務勞務。

果然，江明學上月到北檢觀護人室報到時，驗尿結果呈陰性，似乎已未再吸毒，但觀護人本月10日再傳他到案，打算討論服義務勞務的方式及單位，江並未現身，也沒有請假，觀護人也一直聯絡不上江，原預計近期再發一次傳票，沒想到今天上午竟被發現輕生，觀護人對此只能表示遺憾。

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