水漾森林救傷後送任務達成 消防、林務人員忍傷不言苦

2019-06-18 00:05

〔記者陳璟民／嘉義報導〕嘉義縣水漾森林上個月中旬有4名登山客受傷受困，跨單位合作救援，終以空勤總隊直升機將左膝脫臼的女山友吊掛後送醫治，近日傳出當時在地面協助吊掛作業的消防、林務人員，被直升機強勁「下洗氣流」捲滾的枝幹、沙石壓到或擊傷，經診療及休養已復原，他們默默盡責不言苦的表現，聽聞者都稱讚不已。

本案始於3男1女登山客5月17日從南投縣入山攀登白姑大山，遇雨改往水漾森林，其中，林姓女子19日上午疑因雨後野溪暴漲而不慎滑倒，造成左膝脫臼劇痛難以行進，嘉縣消獲報會同林務局嘉義林管處、竹崎警分局等，先後派遣四波救援人員，暴雨阻礙推進，迫使紮營露宿，期間尋獲2名男山友，他們無恙，自行下山，剩1男1女待救。

縣消也聯繫空勤總隊出動黑鷹直升機支援吊掛後送受傷的林女，消防、林務人員先在水漾森林附近砍雜木、除野草，闢出吊掛場地，22日把握天候條件許可時執行。

據了解，吊掛當下，黑鷹直升機旋翼的「下洗氣流」又急又大，摧折周遭較脆弱的樹木枝幹，捲起飛沙走石，救援人員即便被枝幹、沙石打到，仍奮勇將林女吊掛穩固上升到機艙內，完成任務才發現己身有受傷情況。

其中，縣消雙福分隊員黃志中左手肘壓傷、雙福分隊員高宏甫右腳及腰部壓傷、中埔分隊員蘇哲賓右腳踝壓傷、祥和分隊員江哲嘉右手腕擦傷、右手掌割傷及右腳腫脹，林管處阿里山工作站技術士許崑聖則是右大腿腫脹，勉可緩慢行走。

黃志中、高宏甫被詢及此事，都謙虛地笑說「救人是份內事」；縣消防局長呂清海表示，除請督察訓練科長楊昆陵慰問因公受傷人員，也由相關隊部陳報從優敘獎；林管處副處長李定忠說，許到院診療後無大礙，目前已康復，返回工作崗位，處本部也予獎勵。

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