北市搜救犬搬新家 住訓空間大升級

2019-06-17 14:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市搜救犬有新家了！台北市搜救犬小組原駐地於消防局大直分隊，但因鄰近市區且周圍腹地狹小，搜救犬活動空間狹隘，諸多搜救犬訓練項目無法進行，為改善訓練及豢養品質，消防局在濱江街規劃興建地上四層專屬搜救犬訓練基地，今舉行落成啟用典禮。

消防局指出，期間經各界熱心人士的協助，使得搜救隊暨搜救犬訓練基地得以順利興建完成。

搜救隊暨搜救犬訓練基地為提供犬隻更佳的生活環境及訓練空間，1樓規劃12間犬舍，可豢養12頭搜救犬，另規劃2間隔離檢疫犬舍、1間護理室及1間配膳室，如犬隻有生病或受傷情形時，可依個別需求於專屬空間進行醫療照顧及疫情隔離，並避免寄生蟲互相感染。

2樓則規劃為會議簡報及訓練教室，提供搜救隊及控犬人員與國內外專家學者或機關團體進行專業知識與技術交流的完善空間，3樓為控犬員備勤室，4樓作為搜救隊裝備器材整備及搜救犬各項訓練用途，各樓層空間的設計不僅具備採光、通風及節約能源設計，更針對出勤動線及訓練需求做合理有效的空間配置。

消防局指出，搜救隊現有7頭搜救犬，4頭已通過國際IRO高級（B級）評量檢測，其中搜救犬EVA更於今年搜救犬IRO國際評量檢測取得全國第1的佳績，「搜救隊暨搜救犬訓練基地」啟用後，除提供搜救犬專屬環境外，並可進行各項專業訓練以提升救災能力，另臨近機場及高速公路，當災害發生時，可快速完成整備前往災區，爭取救災黃金時間執行搜救任務。

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