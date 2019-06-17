愛子對練柔道受傷 父怒告館長、學員傷害

2019-06-17 12:50

〔記者溫于德／台北報導〕謝姓柔道館長遭彭姓家長指控，故意指派年紀與柔道實力均高出一截的蘇男與兒子對練，害受傷，怒告兩人傷害。但士林地檢署認為，無證據可證明館長安排蘇男傷害彭男兒子，且柔道比賽是互相對打的競技，透過媒體轉播或生活經驗，均可預見柔道練習或比賽過程均受傷風險，加上對練時，雙方動作適當，日前對館長與蘇男處分不起訴。

彭父表示，館長明知蘇男若與14歲兒子對練，佔盡優勢，仍於去年9月10日晚間9時許，指派兩人對練；過程中，兒子遭摔倒壓制，害腹部受傷與疑似腸系膜淋巴結炎，怒對兩人提告。

館長辯稱，蘇男是柔道黃帶（5級）、體重63公斤，彭男兒子則是橘帶（4級）、體重85公斤，且曾於青年盃、教育盃得獎，就體型、實力而言，彭男兒子均優於蘇男；此外，事發當日是兩人自行安排對練，並非由他指派，他當下正帶領10餘位小學員員進行訓練。

館長也說，彭男父子應知道柔道館規章已規定「訓練期間偶有身體不適或受傷者，恕本館不負責．．．」，原因在於，彭男兒子參加訓練前，該規定已載明在學員資料卡上，而彭母已代為填寫。

年過而立的蘇男也說，事發前已與彭男兒子有10到20次的對練經驗，當下兩人對練動作很多，最有可能導致對方受傷的動作是大外割招式，但自認當天施用的動作適當，且對練過程壓到對手腹部屬於常見情形；蘇男強調，柔道是技擊運動，具肢體碰撞，受傷風險無可避免。

道館內龔姓教練也作證稱，館長並未安排兩人對練，而彭男兒子柔道級別與體重均優於蘇男，對練時，蘇男未必具有優勢；徐姓教練則說，柔道練習具有身體受傷風險，道館才會在學員資料卡中載列注意事項，且自己的小孩也在練習柔道並參加國際比賽，受傷情況與彭男兒子相同，屬常見傷害。

檢方偵辦後認為，沒有證據證明館長故意安排蘇男傷害彭男兒子，而柔道比賽是互相對打的競技，合理並嚴格的訓練過程，是取得佳績的根基，且一般民眾無論從大眾傳播媒體轉播比賽或自身生活經驗，均可預見柔道練習或比賽過程均具一定受傷風險，審酌當日對練過程中，雙方動作均屬適當，對館長與蘇男處分不起訴。

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