瞎！ 軟爛保全不想還車 竟控媽級友人硬吮下體

2019-06-16 23:09

〔記者吳政峰／台北報導〕受人餽贈之恩卻誣告相報！保全小昌（化名）要求年紀足以當媽的阿惠（化名）幫忙付房租，還向她要了一部機車及汽車使用，卻因亂改車又載妹，讓小惠傷心提告索車，未料小昌反控她強行口交3次，幸好檢察官還小惠清白，小昌也因此吃上誣告官司，日前被高等法院判刑7月。

小昌雖然僅比阿惠的兒子大1歲，但母子輩的忘年之交看在小昌父親眼裡覺得關係匪淺，因為阿惠不僅同意送小昌一部價值7萬元的機車，還借汽車給他開，連小昌住院或其母的告別式，都有阿惠的身影，外籍看護還偷偷跟謝父說「好像有關係」。

因兩人年紀相差太多，阿惠對外始終表示是基於關心才對小昌這麼好，並強調是因為小昌幫她照顧狗，才送他機車並借汽車以示感謝，沒想到小昌未珍惜這段緣份，吃飯不付錢又摸走零錢就算了，還亂改車導致機械故障，甚至載別的女生，令她心寒，決定叫他還車，無奈遭拒，不得不提出侵占告訴。

小昌挨告抓狂，自爆2015年骨折期間因無反抗能力，慘遭阿惠強行口交3次，第1次是在公司寢室，阿惠藉著扶他回寢室的機會，趁著他坐在床緣，強行脫褲口交；第2次在公司旁的停車場，阿惠不顧反對硬在車內摸他的下體，還解開拉鍊強行口交；第3次是在公司管理室旁的男廁，阿惠尾隨他進入廁所，趁他小便之際硬吮下體。

不只提出妨害性自主告訴，小昌還故意在阿惠兒子面前大談此事，讓阿惠無地自容，雙方鬧翻，因此等到檢察官不起訴後，阿惠立刻提起誣告告訴，要小昌付出代價。

高院審理後指出，小昌自稱骨折難以逃離阿惠魔爪，但診斷紀錄顯示他是右膝受傷，有可能因此就無法抗拒阿惠脫褲口交嗎？令人質疑；其次，口交之後，小昌還自稱帥哥傳「晚安」、「跟偶啦」、「偶也要企」等訊息給阿惠，氣氛熱絡，與性侵受害人的反應不同；第3，小昌透過Line等方式指控阿惠性侵，但阿惠通盤否認此事，證據不足；最後，小昌自稱遭到性侵有跟父親講，但其父否認此事。綜上，高院認定小昌誣告無誤。

高院認為，小昌要求阿惠幫忙支付房租，阿惠先同意後反悔，又提告要他償還修車、買車等相關費用，造成小昌不滿，杜撰性侵情節報復；考量他浪費司法資源，犯後態度不佳，判刑7月，不可易服社會勞動。可上訴。

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