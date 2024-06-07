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晟德前董座林榮錦涉內線交易200萬交保 限制出境出海、電子監控

晟德前董事長林榮錦。（記者陳彩玲攝）

晟德前董事長林榮錦。（記者陳彩玲攝）

2024/06/07 07:56

〔記者陳彩玲／台北報導〕上櫃公司晟德大藥廠（4123），於2019、2021年分別宣布收購豐華生技，以及處分部分澳優公司股份，未料，晟德前董事長林榮錦在利多消息公布前，利用妻兒和其他相關公司名義進場偷買股，不法獲利200萬餘元，檢方昨執行搜索、約談，訊後依涉犯《證交法》內線交易等罪，諭令林男夫妻2人各200萬交保、限制出境出海，並電子監控。

另林男兒子林宏軒50萬交保，晟德研發處長蔡佩珍70萬交保、晟德子公司林姓幹部和丈夫各20萬交保，其餘請回。

林榮錦昨天晚上8點半被移送台北地檢署時，面對記者詢問「有沒有內線交易？」林男淡定回應「早點回去休息。」隨即進入候訊室。

有「生技之神」之稱的林榮錦，在任職台灣東洋董事長期間涉嫌掏空公司資產，犯罪所得超過30億，2015年被依《證交法》背信等罪嫌起訴，一審被判10年徒刑，二審改判無罪，全案仍在法院審理中，如今又被爆出在擔任晟德大藥廠董事長期間，涉嫌內線交易。

根據公開資訊觀測站顯示，晟德大藥廠2019年宣布，透過參與錦新國際公司公開收購計畫，處分子公司豐華生物科技股票；另於2021年10月27日發布重訊表示，董事會決議和子公司玉晟生技，出售部分澳優乳業公司股票，交易總金額約港幣17億。

沒想到，多名晟德大藥廠員工得知此利多訊息後，進場偷買股，就連時任董事長林榮錦，也在董事會決議出售部分澳優乳業公司股票的利多消息公布前，透過妻子、兒子或以相關公司名義，提早進場買晟德股票，爽撈約200萬元。

台北地檢署檢察官郭耿誠昨指揮台北市調查處執行搜索12處，並約談林男等12名被告，全案朝違反《證交法》內線交易等罪嫌偵辦。

林榮錦兒子林宏軒。（記者陳彩玲攝）

林榮錦兒子林宏軒。（記者陳彩玲攝）

林榮錦妻子歐麗珠。（記者陳彩玲攝）

林榮錦妻子歐麗珠。（記者陳彩玲攝）

晟德研發處長蔡佩珍。（記者陳彩玲攝）

晟德研發處長蔡佩珍。（記者陳彩玲攝）

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