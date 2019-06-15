連別人家沒密碼WIFI犯竊盜罪？檢察官這麼說...

2019-06-15 23:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「不告而取為之偷！」但在刑法竊盜罪上，可不是全都適用。苗栗縣19歲陳姓男子，手機網路沒有吃到飽，發現有民宅的無線網路沒有加密，到人家家門口上網，屋主感覺網路速度變慢，報警提告陳男涉嫌竊盜罪及違反電信法。不過，苗栗地檢署認為，無線網路屬電磁波，非竊盜罪定義的「能量」動產，且屋主自身未加密，陳男無非法使用之犯意，為不起訴處分。

檢警調查，家住苗栗縣後龍鎮的陳男，沒錢辦網路吃到飽的手機月租方案，多利用公共免費的WIFI上網；他發現住家附近，有一戶民宅的WIFI沒有加密，於今年4月11日凌晨1點許，到該戶民宅前「蹭WIFI」上網。

當時，民宅屋主也在上網，覺得網路速度「卡卡」，透過住家監視器又發現陳男蹲在他家門前滑手機，想起自身因嫌麻煩，也怕忘了WIFI密碼，索性就不設密碼，認為陳男偷用他家WIFI，報警處理，並堅持提告，陳男被警方依涉嫌竊盜罪及違反電信法，移送苗栗地檢署。

不過，承辦檢察官劉偉誠認為，依據刑法竊盜罪章規定，電能、熱能及其他能量，屬動產；其中「其他能量」應於性質上等同電能、熱能具消長性質的能量，才是罪章所欲保護之客體。

劉偉誠指出，無線網路的傳輸，是透過電波傳送的方式進行，依據台灣高等法院暨所屬法院89年法律座談會刑事類提案第8號研討結果，與有線電視台所傳輸「影音視訊」的電磁波，同屬一類型，使用之後物質的全部能量並不會減少，性質上非屬於電能、熱能等概念範疇內之能量。

另，按電信法第56條第1項規定所謂「盜用他人電信設備通信」，也須有盜拷他人行動電話序號、內碼來盜用，或在住宅外電話接線箱內盜接，或竊取他人之行動電話手機盜打等未經他人同意之使用行為。

劉偉誠認為，無線網路訊號若限由特定人使用，往往會經加密程序確保；但陳男以手機搜尋所在處無線網路訊號，見有無線網路服務未有加密，始連結使用，對陳男而言，不排除可能認為屋主願意與他人分享，難遽認陳男主觀上有何不法利益之意圖，認為陳男犯罪嫌疑不足。

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