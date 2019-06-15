幫「木乃伊」找到回家路！一片脆掉的手皮...警破無名屍懸案

2019-06-15 12:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東警方以往於刑案現場採證的指紋，均須送至內政部警政署刑事警察局鑑識，對台灣尾的屏東來說常常會拉長破案時程。縣警局建置「指紋遠端比對工作站」，強化刑案現場指紋證物處理及分析研判效能，其中還包含使用特殊化學試劑，成功比對出1具已風乾、木乃伊化的無名屍「回家」。

屏東縣警局建置「指紋遠端比對工作站」採獲指紋，可立即與刑事局資料庫連線比對，爭取辦案時效，平均一個指紋最快能在1至2小時內比對鑑定完成，除了協助快速鎖定犯嫌身分，也提供無名屍及路倒、失智長者的身分鑑定服務，為他們找到回家的路，不但解決尋人問題，更能降低社會成本。

屏東南州鄉1處偏遠廢棄多年的畜殖廠，去年底被人發現房舍內部竟有1具上吊的屍體，由於屍身已木乃伊化，只能辨認性別，屏東縣警局指出，屍體身上沒有證件，而且經長時間風化已木乃伊化，完全無法辨識身分。鑑識人員檢視無名屍雙手，手皮因風化作用，稍受外力就極可能脆碎，難度相當高。相驗法醫小心翼翼取下無名屍的手皮，經過鑑識人員多方嘗試特殊化學試劑處理、多次試驗，最後以碳酸鈉酒精溶液讓脆化的手皮回覆足夠程度的柔軟，再以專業照相法取得清晰的指紋。

屏東警方隨即使用指紋遠端工作站，比對之下總算確認死者身分，順利通知死者家屬認領屍體辦理後事，免去可能耗費多年等待家屬認領的時間。此特殊案例也在108年內政部警政署「全國鑑識工作會議」中獲選為提報案例，成為全國警察機關的學習標竿。此外，指紋遠端工作站也已成功比對確認轄區發現的無名屍身分共9具。

屏東縣警察局長葉明潭表示，在縣長潘孟安的支持下，「現場指紋遠端工作站」設備成效良好，但礙於指紋資料仍需要事先建檔，警察局多年來大力推動失智老人、身心障礙兒童及少年等申請指紋資料建檔，未來當這些對象不慎走失，可以在被發現的當下，透過全國的警察機關迅速藉指紋比對而得知走失者的身分，通知家屬順利接返家。目前警察局鑑識科，以及各警察分局偵查隊都有受理申請，人數10人以上，並有提供「專人到府（機構）」的指紋捺印服務，有需要的縣民或機構可以多加利用。

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