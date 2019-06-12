開棺驗屍！孤零女屍無人問 25年後終返家

2019-06-12 23:44

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市岑姓女子1993年離家後隨即失去蹤影，家人多年來遍尋不著，直到2018年把她的檢體送到法醫研究所後，才比對出與一名無名屍吻合，地檢署為了慎重起見，特別開棺驗屍，確定身分無誤，終助她返家，這段路走了足足25年。

岑女的屍體其實在1994年就被找到，但身上沒有證件，被新北地檢署列為83年相字第14號無名女屍，因遲未有人認領，檢方委請法醫所採集檢體後將其安葬在石壁坑公墓內，棺木闔上25年期間沒有人替她祭拜掃墓，孤零零的躺在墓中，找不到回家的路。

2018年8月間，岑女家屬決定碰碰運氣，把她的檢體送到海山分局，法醫研究所輾轉收到檢體，檢驗後發現與該無名女屍的DNA相符，未免認錯屍，新北檢特地派人開棺採集骨骼，再次鑑驗後確認身分無誤，替她找到回家的路。

法醫所血清證物組長林俊彥指出，2001年創所至今已累積3000具無名屍的檢體，過去十年間，每年平均增加393件，確認身分252件，未確認141件；林俊彥說明，這些檢體都保存在所內的DNA儲存室中，維持恆溫攝氏負80度，共保存2萬餘件刑事案件的檢體，供日後司法調查用。

林俊彥表示，檢驗DNA以父母最準，其次子女，再來是手足，一人收費8000元，但他建議，若民眾有民事檢驗DNA的需求，最好還是向醫療院所自費鑑驗較適宜，畢竟法醫所人力有限。

法醫所近來鑑驗的重大案件為去年失事的黑鷹直升機，幫助兩名罹難者返家；另有台南大地震無名屍鑑定、南港空難無名屍鑑定、莫拉克及梅姬颱風等災害鑑定，為我國司法單位非常仰賴的鑑定機關。

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