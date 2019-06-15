民眾看到犯嫌可抓嗎？檢：時間點是關鍵

2019-06-15 09:51

〔記者吳政峰／台北報導〕日前一間超商店內商品遭竊，店員調閱監視器後報警，隔天見犯嫌又穿著同一件衣服來超商，立刻上前逮人，引發一般民眾究竟可不可以抓犯嫌的爭議，對此，桃園地檢署主任檢察官蔡正傑表示，這類型的案件關鍵在於抓人的當下，犯嫌是否為「現行犯」或「準現行犯」。

蔡正傑指出，依憲法第8條規定「人民身體之自由應予保障。除現行犯之逮捕由法律另定外，非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁」；另依刑事訴訟法第88條規定「現行犯，不問何人得逕行逮捕之。犯罪在實施中或實施後即時發覺者，為現行犯。有左列情形之一者，以現行犯論：一、被追呼為犯罪人者。二、因持有兇器、贓物或其他物件、或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者」。也就是只要是「現行犯」或「準現行犯」，任何人都可以見義勇為將犯罪人逮捕。

以本案為例，蔡正傑說明，犯嫌是「翌日」再次前往超商，顯然非屬「犯罪實施中」或「實施後即時發覺」者；只是穿著同一件衣物到超商，而身著之衣物與竊盜犯罪無關，非屬「衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者」，所以犯嫌非屬「現行犯」或「準現行犯」，其人身自由受憲法保障，非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁。

蔡正傑說，店員發現穿著相同衣物的犯嫌出現在超商，依法只能通知警察到場處理，請警察確認其身分並進行調查，自行將其逮捕，可能衍生誤認糾紛。

不過蔡正傑也透過台灣司法人權進步協會解釋，民眾雖然不可逮捕非現行犯或準現行犯，但依刑事訴訟法第86條規定「通緝經通知或公告後，檢察官、司法警察官得拘提被告或逕行逮捕之。利害關係人，得逕行逮捕通緝之被告，送交檢察官、司法警察官，或請求檢察官、司法警察官逮捕之」，本案例中的犯嫌若已在該超商竊盜多次，並因此被通緝，店員還是可以把他抓起來，交給司法警察處理。

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