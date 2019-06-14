監院提起公教年改釋憲 大法官決議不受理

2019-06-14 17:44

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院調查公教年改條例，認為有違憲法規定的「法律不溯及既往」等原則，去年聲請釋憲，大法官審查後批評監察院非提起年改釋憲的機關，聲請釋憲已逾越憲法職權，不符合釋憲要件，14日決議不受理。

監院調查年改條例「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，認定有牴觸憲法第一條、第七條、第十五條、第十六條、第廿二條及第廿三條規定，違法法治國原則下的法律不溯及既往、信賴保護、比例、誠信、平等、正當法律程序原則，架空憲法對公務員制度性保障，去年12月25日聲請釋憲。

大法官指出，監院自稱本案是行使調查權依法所提出的釋憲，但未說明行使調查權的目的性權力為何，不符合大法官事件審理法的要件；且監察院顯然是直接對立法院的立法行使監察權，惟根據大法官解釋14號意旨，監院其實無法對立委行使彈劾或糾舉權，因此本案至多只能行使調查權，而不能行使彈劾、糾舉或審計等目的性權力，所以釋憲案根本不符合監院所稱「行使職權」的要件。

大法官表示，監院主張這是行使調查權所生的「法令違憲審查權」，可見得聲請釋憲的兩項年改條例，不是監院行使調查權所適用的法律，不符合受理釋憲規定的「適用法律」要件，因而決議不受理。

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