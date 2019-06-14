2男在飲料摻FM2意圖不軌？ 少女提告結果出乎意料

2019-06-14 18:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名13歲少女指控，23歲李姓男子與24歲謝姓男子，把她帶到旅社房間，在可樂裡摻入FM2迷昏她，意圖對她性侵，後謝男良心發現透過臉書傳訊告知，加上警察前來臨檢，兩人才未得逞，兩男被依以藥劑犯強制性交未遂罪嫌起訴，但新北地院調查，李、謝男自白供詞兜不攏，加上女子尿液未驗出FM2成分，認定兩男罪嫌不足，今判處無罪，可上訴。

少女指控，前年2月29日，李、謝男把她帶到新北市板橋區一間旅社，卻趁機在可樂中加入FM2，洪姓女子因不滿她與其男友私下有交往想報復，所以佯稱可樂喝不完，要她幫忙喝，意圖對她性侵，謝男透過臉書私訊告訴她，可樂已遭下藥，叫她不要喝，加上旅社櫃臺人員通報有警察來臨檢，眾人便匆匆離開旅社。

李男表示，當天去旅社是想施用安非他命，沒有將任何東西加入少女的可樂，他都在做自己的事情；謝男則說，不知道少女當天有無喝下可樂，傳臉書訊息給少女是因為他和李男、洪女在旅社有討論要下藥給少女喝，藥是李男帶來的，當時沒有說是什麼藥，才以為被告李男有下藥，所以傳訊息給少女。兩男坦承當時有與少女發生性行為之意，但最後什麼事都沒發生。

法官認為，李男、謝男偵訊時與審理時，對於當晚發生事情的過程、時間供詞均不同，加上女子指控謝男在可樂中摻入FM2，本質上為謝男供述，無從引用作為兩男下她飲料中下藥的佐證，且少女尿液中並未驗出FM2代謝物，認定檢方起訴事證不足，因此判處無罪。

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