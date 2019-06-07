女大生喝完飲料昏迷遭性侵 「狼」同學現形

2019-06-07 12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕男大學生阿健利用女同學小珊信任，與小珊相約到女方住處寫功課報告，期間小珊說口渴，阿健外出買飲料、摻入3級毒品FM2與不明催情藥水，小珊喝下後陷入昏迷，阿健脫去女方衣物、在女方身旁自慰到射精，接著再性侵小珊，完事後，阿健把女方衣物穿回，小珊醒來察覺有異、報警追查，鑑定出小珊內褲與下體深處有阿健的DNA。台南高分院依性侵罪判阿健7年10個月徒刑。

判決指出，阿健與小珊約好於2018年3月27日到女方的住家寫功課報告，期間，小珊覺得口渴、想喝水，阿健趁外出幫忙買飲料的時機在飲料內動手腳。

阿健在買給小珊的飲料中摻入事先準備好的3級毒品FM2藥丸與成分不明的催情藥水，再把下藥的飲料給女同學飲用，小珊喝下後覺得頭暈就上床休息、逐漸陷入昏迷。

同日下午4點許，阿健見小珊藥效發作、無力反抗下，先偷摸女同學的胸部，接著脫下女方內褲、撫摸下體，在小珊身旁自己「打手槍（即自慰）」射精到女方身體上，再拿衛生紙擦拭小珊的大腿與外陰部。

沒想到，阿健射精後再使自己性器官進入女同學下體（未再射精），最後，阿健把女同學的衣服穿回去再離開。當天深夜11點，小珊醒來後驚覺有異，隔天到醫院檢驗，結果驗出體內有FM2與甲基安非他命陽性反應；刑事局也驗出小珊內褲與陰道深部有同1名男性的DNA。

2018年6月25日上午10點，警方持搜索票到阿健住處搜索，查扣到23顆半的FM2與FM2藥粉及含有2級毒品搖頭丸與3級毒品K他命的催情藥水，循線查出阿健涉對女同學下藥性侵惡行。

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