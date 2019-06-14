不甘分手社群網站PO前女友手機與約炮文 男大生被起訴

2019-06-14 16:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕甯姓男大生不滿簡姓女友分手以簡女帳密，登入專供大學生註冊的Dcard社群網站，PO出簡女行動電話，還杜撰約炮文，讓簡女瀕臨崩潰。基隆地檢署認定，甯涉犯妨害電腦使用罪，今天將他起訴。

起訴書指出，甯姓男大生與簡女原為男女朋友，2人因故分手後，甯男越想越不甘，開始以交往期間取得簡女的帳號、密碼在Dcard社群網站，展開一連串報復行動。

甯被控以簡女帳密登入Dcard社群網站後，PO文：「天靈靈地靈靈今年新希望、、玩感情的人都能得到應有的報應」、符令、燒照片圖片以及自殺宣告文，另公開簡女的行動電話號碼與約砲文章。

簡女因為接連接到不明網友打來約炮，才知道遭甯以此手段報復分手。

簡女指控，甯不只在Dcard亂PO文，還以她的學號身分證號碼，登入就讀學校的資訊系統，亂幫她選課，PO出自殺文，以她名義交作業給老師，並以她的帳號密碼登入GMAIL電子郵件、臉書與IG，意圖變更她的密碼，讓她困擾不已。

案經簡女報警提告後，甯也坦承犯行表示，他因為與簡女分手後，情緒管理不佳，一時失慮犯錯，答應從此不再與簡女接觸，才獲得簡女原諒。

檢方因此給予甯緩起訴處分，但要繳交國庫3萬元與接受3小時法治教育，緩起訴期間2年內，不得接觸、聯繫簡女。

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