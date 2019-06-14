不肖漁船摸黑用流刺網捕漁獲 基隆海巡隊夜襲強勢登檢裁罰

2019-06-14 12:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕我國魚類資源枯竭，仍有不肖業者摸黑，以流刺網捕魚！

基隆海巡隊發今天凌晨逮到「吉順106」違規在近岸，以流刺網捕魚，依違反「基隆市所轄海域刺網漁業採捕水產動植物及有關限制事宜」函送基隆市政府裁罰。

海巡署第二巡防區外木山守望員今天凌晨0時32分，發現基隆市外木山近岸約300公尺，有一艘漁船在作業，立即通報基隆海巡隊線上巡艇前往查緝。

巡防艇在和平島北方0.3浬處登檢，發現這艘基隆市正濱漁港籍「吉順106」號漁船的船上流刺網有捕撈一批雜魚，加上有部分浮球無標示或標示不清，已違反基隆市政府107年起近岸500公尺內全面禁止使用流刺網捕魚規定。

基隆海巡隊指出，漁船以流刺網捕撈漁獲，不僅大小魚通吃，且所經之處容易造成珊瑚礁死亡，嚴重破壞海域生態。

基隆市政府去年公告訂定「基隆市所轄海域刺網漁業採捕水產動植物及有關限制事宜」，禁止漁船在近岸500公尺使用流刺網捕撈漁獲。

海巡指出，主營或兼營刺網漁業漁船都須在刺網網具上明顯標示漁船名稱、編號、漁具名稱及刺網層數，網具兩側端點及每間距15公尺以內應設置固定式浮子，並明顯標示漁船編號，「吉」船明顯違反規定。

基隆海巡隊訊後將曾姓船長函送基隆市政府裁罰，曾可能面臨台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

基隆海巡隊呼籲，為了讓我們的下一代能有魚可吃以及海中美景欣賞，海巡隊將持續落實海巡署「護永專案」，為海洋生態繼續努力，請國人如有發現破壞海洋生態與漁業資源之不當行為，請利用海巡「118」免費報案電話或（02）2462-1451。

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