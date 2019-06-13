恐怖前男友 縱火險奪家人4條命

2019-06-13 21:35

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市楊姓男子不滿張姓前女友無意願復合，曾企圖自殺未遂，還揚言「想化成厲鬼找張女報仇」，要她不得好死，去年買25公升汽油，凌晨跑到她家縱火，所幸張父、祖母等4人及時察覺倖免於難；高等法院今依殺人未遂等罪重判楊男6年4月徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，27歲的楊男曾跟張女交往同居，後來張女認為個性不合於去年6月28日提出分手，楊男欲挽回感情被拒，且不滿張女家人對他抱持反對立場，萌生報復念頭。

楊男查知張女的父親等家人住在桃園市楊梅路的一棟透天厝，意圖縱火報復張家人，2018年7月4日凌晨1點多，楊男先去加油站一口氣買多達25公升的汽油，分別裝入2個600毫升寶特瓶和一個大桶內，再騎機車攜帶該批汽油到張家透天厝大門前潑灑汽油、並丟汽油彈縱火後逃逸。

張女父親因聞到燒汽油味，緊急叫醒張母祖母、張女胞弟和外籍看護工等3人，並報警處理。警消人員趕抵現場將火勢撲滅，所幸沒有人員傷亡，僅燒毀透天厝鐵捲門、張女父親的自小客車等物。

警方查出楊男涉嫌縱火，前往逮人，驚見楊男正企圖燒炭，立刻阻止，楊男竟揚言「要讓張女不得好死」，檢方以楊男涉殺人未遂重罪、且有逃亡之虞，將他聲押獲准。

法院審理時，楊男坦承火犯行，但無殺人意圖。一審仍依殺人未遂罪，判他六年徒刑，檢方和楊男均不服，上訴高法院。

高院認為，依醫院鑑結果，楊男犯案時辨識違法行為能力並未欠缺，只因和張女分手，並對張女家人心生怨懟，即前往縱火，犯罪動機、心態和手段均可議，且罔顧屋內有多人的性命安全於不顧，犯罪的危害性重大，雖然當庭向張女父親、張女道歉，也表明願面對刑期，在獄中接受教化，但仍未和張女一家達成和解，今加重其刑，改判為6年4月徒刑。

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