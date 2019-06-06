懷疑男友出國搞小三 女友抓狂在他屋外放火

2019-06-06 08:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕男朋友出國不帶她，女子抓狂，邀村長當「公親」，卻跑至男友住處外拿汽油點火，男友和村長見煙竄進屋，嚇得奔逃並報警，南投地院法官審結該公共危險案，因男友願原諒她，點火也未燒到房子，判緩刑3年，但該女須到醫院做心理輔導。

南投縣未婚女子「佳佳」（化名），今年1月中旬上午，因與男友吵到不可開交，內心憤怒難平，邀來當地村長當「公親」，到男友住處談判。

「佳佳」一直無法諒解男友到國外旅遊，未帶她更未告知，懷疑男友背著她搞小三，男友跟她解釋，此次去國外旅遊是家族旅遊，才沒有帶她去。

「佳佳」愈聽愈火，就跑出男友住處。其男友並未追出去，繼續與村長在屋內泡茶，但不久即聞到燒東西的味道，並且有濃煙竄進，往紗窗外一看，發現屋外有火光，趕緊報警，等1、2分鐘後見火勢變小漸熄，兩人才跑出屋子，村長氣憤地大罵：「你是不是想把我們燒死？」

「佳佳」供稱，她是太生氣了才拿出汽油倒在空地點火，並沒有想要燒房子，惟男友認為此舉太恐怖，因點火處毗鄰瓦斯桶，萬一燒到瓦斯桶，後果不敢設想。

被以「公共危險」罪名起訴的「佳佳」，在法院審理期間已與男友和解，男友也願意原諒她，法官審酌放火未釀災，且兩人已和解，判緩刑3年，但要向公庫支付3萬元，且必須到檢察官指定的醫療院所進行心理輔導，直到無繼續輔導的必要為止，次數由檢察官訂定。

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