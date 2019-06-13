小五男童遭棚架壓死 公所：去年決議帆船委員會負安管責任

2019-06-13 00:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區億載國小五年級吳姓男童10日下午在漁光島戶外教學時遭沙灘上竹製棚架壓死，轄區安平港警初步調查，當天安平漁光島該地的確有較大風雨，訊問目擊者與老師並未發現當時棚架有遭人為外力破壞情形，外力介入的可能性不高，全案調查後已移送檢方相驗遺體及調查死因。

台南地檢署說，南檢檢察官洪欣昇偵辦億載國小男童在漁光島死亡案件，已於11日相驗男童遺體，男童的背部、胸部、腿部等多處有壓痕，為確認男童確切死因，已安排法醫師於近日複驗、解剖。檢察官為查明此事件來龍去脈，已展開詳細調查及蒐證，釐清責任歸屬。

警方調查，億載國小五年級學生10日下午到漁光島進行海洋教育課程，2名女教師及1名教練帶著20名學童從事浮潛，吳姓男童及另名女童因為沒有帶換洗衣物，所以沒有下水游泳，兩人待在沙灘上，後來因為下雨，老師喚叫學童上岸，整隊點名時才發現男童失蹤。

老師放眼四望看不到吳童，卻看到藝術高塔旁的1處竹棚架倒塌，懷疑吳姓學童受困，打電話向台南市消防局求救，安平分隊消防員搬開棚架後赫然發現男童倒臥在地，男童身上沒有明顯外傷，但已無呼吸心跳，送醫後仍告不治。

有目擊民眾說，案發時是2名女教師及1名教練帶著20名學童從事海洋教學，吳童與另名女童沒有帶換洗衣物、在岸上等待，當時3位師長都朝海面上注意學生動態為主。下午3點左右，天空突然下大雨，老師要學童上岸，清點人數時沒有看到吳童，老師和熱心民眾幫忙尋找，才在1處倒塌棚架發現男童，緊急求助消防隊。

目擊民眾說，外界苛責教師與教練沒有在第一時間救人，說法過份些了，意外現場面積約3坪大的棚架，乾燥時約100多公斤，加上竹子會吸收水分，重量更重，現場民眾沒有專業救援技術，無法順利救人。南市消防局安平分隊人員說，女老師遇狀況可能慌了，更何況救災、救難是需要技巧的，外界實在不需苛責。

附近民眾說，竹棚架長年在海邊受到風吹日曬雨淋，近日豪雨加上海邊強風，可能是導致棚架倒塌原因。

據了解，倒塌的棚架是台南市體育總會帆船委員會人員搭建，作為會員更換衣物、放置物品之用。安平區區長賴青足說，倒塌的棚架是帆船委員會未經申請、私自搭建，市府原本計劃拆除，因有民眾、民代陳情，去年12月18日，區公所曾與地主港務公司、帆船委員會開會討論。

賴青足說，當時討論後，港務公司同意以棚架建物現況暫時保留，但管理的帆船委員會要負起安全維護、管理及意外事件發生的責任，這有會議紀錄佐證，公文也在今年1月18日函文給帆船委員會，帆船委員會不能卸責。

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