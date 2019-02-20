木材堆2公尺高！老闆「不用急著整理」 工人慘被壓死

2019-02-20 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一名63歲的賴姓老闆，聽見王姓工人告知倉庫的木心板堆疊過高，有傾斜的情形，恐怕隨時會倒塌，回應員工「不用急著處理」，後來王男看不下去，獨自整理木心板，結果木心板崩塌，王男就這麼被壓死，檢方認為，賴男的決策和王男被壓死有因果關係，今天依照業務過失致死罪起訴賴男。

綜合媒體報導，王男在賴男開設的五金行中任職貨運司機，2018年1月21日，王男看見倉庫中的木心板堆疊過高，已超過2公尺，且歪歪斜斜，看起來隨時有崩塌的危險，王男趕緊告知賴男，沒想到賴男卻只回應，「不用急著整理」，之後就沒下文了，賴男看不下去，自己到倉庫打算動手整理，結果沒多久木心板就崩塌掉落，王男被木板重重壓倒，顱骨骨折、腦出血，送醫後仍回天乏術。

桃園地檢署認為，賴男沒有留意堆疊過高的木板並做出防護措施，導致王男被壓死，依照業務過失致死罪起訴賴男。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/