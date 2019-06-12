毒品氾濫民團看不下去 砸400萬助司法救癮者

2019-06-12 14:02

〔記者吳政峰／台北報導〕我國毒品問題嚴重，不只總統蔡英文宣示將在4年內挹注百億元反毒，連民間團體「中國信託反毒教育基金會」也看不下去，12日與法務部及衛福部聯合舉辦「毒品法庭暨多元處遇之實務研析」國際研討會，邀請美國毒品法庭專業人士協會（NADCP）、美國國王郡最高法院代理大法官Jo Ann Ferdinand、台灣法界與醫界與談，試圖把美國的毒品法庭經驗融入台灣。

基金會主任黃維慶指出，本次研討會共耗時5個月、400萬元籌辦，主因自於我國毒品問題日趨嚴重，吸毒人口年輕化，在監毒品人口攀升，再犯率不降反升，顯然成為反毒的大挑戰，為了解決這個問題，基金會試圖引進美國的毒品法庭模式，結合法官、心理諮詢師甚至是醫師，共同替毒品成癮者研擬最佳處遇。

黃維慶表示，美國是毒品法庭發源地，緣起是毒品氾濫及吸毒的高度復發性，造成大量成癮者反覆進入司法體系，監獄人口過半為毒品犯，自從1989年第一個毒品法庭成立後，成效不錯，獲得聯邦政府支持，迅速擴展到其他州甚至加拿大、紐西蘭等國。

黃維慶解釋，毒品法庭審理的對象為吸毒者，法官與醫療衛生專業者透過審問，替被告設計出個人化處遇，如可免監禁，就命他至適當處所進行戒癮治療，「司法強制力」當成後盾，結合醫療與社政體系整合，幫助成癮者戒毒，減輕監獄負擔。

而我國目前新設的「毒品專庭」，專門審理製造、運輸、販賣等重大毒品案件，黃維慶指出，毒品專庭和毒品法庭不同，基金會要推的是以成癮者為主的法庭，主以利用有效的多元處遇方案協助戒毒，而今有不少少年誤入毒途，幫助他們走回正途更是刻不容緩。

行政院政務委員羅秉成強調，少年吸毒佔了少年事件過半比例，剛通過的少事法修正案規定，法官可以整合行政部門對少年施以最佳的處置，如果能夠引進美國的毒品法庭經驗，或許可以把這些誤入歧途的少年一個一個救回來。

衛生福利部部長陳時中表示，戒毒是衛福部的工作，但有點「汗顏」，前年各地的毒防中心也轉給衛福部管理，但空有熱情卻沒有法律的支持，很多事情難以進行，希望未來能把成癮者的角色從犯罪者轉換成需要幫助者，如果毒品法庭能夠真的施行，規劃出系統化與制度化的處遇，相信是個希望。

法務部部長蔡清祥指出，檢察官在緩起訴或法院宣告緩刑時，也可以附帶戒癮治療，但成效不彰，未來毒品危害防制條例將修法，對吸毒者擬制多元處遇方案；對製造、運輸、販賣者加重刑責。

基金會董事長辜仲諒說，這是一場集結政府、民間、專家、國際學者的反毒研討會，希望為毒品成癮者找到更成功且有效的戒治方式，為下一代創造更安全的無毒家園，「不達目標絕不終止」！

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