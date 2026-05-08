愛爾麗偷拍案延燒！網急尋「吹哨者」反遭勸：別害她

愛爾麗偷拍案，愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、設備商謝金亨（左）聲押禁見。（資料照，記者王藝菘攝）

知名連鎖醫美集團愛爾麗近日爆發震驚全台的「針孔偷拍」風波，檢警追查發現，光是在台中以北就有至少10家分店於診間裝設以「煙霧偵測器」偽裝的針孔攝影機。隨著案情延燒，最早在網路發文揭露板橋分店有異狀的女性消費者，被大批網友讚譽為「女柯南」，但社群平台卻出現尋找「吹哨者」的聲音，引發不少人擔憂。

集團總裁常如山、特助張元齡及設備商謝金亨等人，因涉指示滅證且罪嫌重大，昨（7）日依刑法的無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪、違反個資法與兒童及少年性剝削防制條例的拍攝兒少性影像等4罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

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這起針孔案起因於一名Threads女網友日前在板橋分店進行體雕療程時，發現疑由煙霧偵測器偽裝的針孔攝影機，因此扮演柯南蒐證，堅持報警後，才揭發此起重大偷拍事件。她也被大批網友讚譽為「女柯南」、「全民英雄」，紛紛留言直呼「妳救了好多人」、「謝謝妳！大家的超人」、「來朝聖，真的謝謝檢舉救了很多客人」、「感謝妳的正義！保護非常多人」、「心裡承受非常高的壓力吧！妳做得很棒，無良企業活該」。

然而，社群平台也出現尋找「吹哨者真實姓名」的聲音，有網友發文表示想記住這位英雄的名字並追蹤其帳號致謝。此舉引發不少人擔憂，紛紛留言提醒：「要吹哨者實名是想害她嗎？」、「愛爾麗手握個資，曝光她的人身安全誰負責？」強調對英雄最好的感謝是保護她的隱私，而非讓她暴露在風險中。

該網友隨後也意識到思慮不周，刪文並坦言十分慚愧，強調每個人都該學習這份勇氣，共同守護社會正義，「我也很贊同大家說的，每個人都可以成為她，她不只是大家的英雄更是大家的表率，我們每個人都不能置身事外。」。

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