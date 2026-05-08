獨家》中國祭免費展位邀南投許淑華率團參展 陸官校友會2幹部成窗口

全球傳統食品與營養產品博覽會組織委員會向南投縣長許淑華發出邀請函。（記者陳政宇翻攝）

中國將於6月舉辦「全球傳統食品與營養產品博覽會」，並發函邀請南投縣長許淑華組團參展，內容提到國共兩黨領導人會面後，十項措施明確提出將協助台灣農漁業和食品拓展中國市場，「為表達誠意，本次參展之標準展位搭建費全免。」據指出，台灣方面的聯繫窗口，正是陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍、以及兼任新北市陸軍官校校友會理事長的國民黨黃復興黃國定委員會副主委羅永恒。

根據全球傳統食品與營養產品博覽會組織委員會向許淑華發出的信函，該展覽預計於2026年6月5日至7日在中國的廈門國際博覽中心登場，包含中國食品藥品企業質量安全促進會、中國商業聯合會等多家國家級行業協會與機構聯合主辦。

請繼續往下閱讀...

邀請函特別提及，在國共兩黨領導人會面後，中國方面於4月12日發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中明確提出將協助台灣農漁業和食品拓展大陸市場。南投縣的農特產品與食品深受中國民眾喜愛，深信本次博覽會將為南投縣的優質產品，提供絕佳的展示與推廣機會。

主辦方表示，特此邀請許淑華出席本次盛會，並參加同期舉辦的「南投縣優良食品廈門站」推廣活動。為表達誠意，本次參展之表準展為搭建費全面，而往返路費及食宿費則需自理。

不過，據了解，蔣成龍及羅永恒做為台灣方面的聯繫窗口，該活動性質備受質疑。

對此，民進黨立委林楚茵接受本報訪問直言，中共利用「黃埔」符號包裝統戰屢見不鮮，透過校友會、軍史交流、紀念活動拉攏台灣退役軍人，企圖模糊國軍與解放軍界線，偷渡「國共同源」、「兩岸同軍」的錯誤敘事。

「黃埔精神是保衛中華民國，不是替中華人民共和國統戰背書。」林楚茵呼籲，國防部與退輔會應立即清查相關黃埔校友會、退役軍人團體，近年是否接受補助、委辦、合作、場地承借或其他政府資源，檢視是否涉及中國黨政軍或統戰系統活動，並研議是否追回相關補助，若政府資源變成統戰破口，這不是一般行政疏失，而是國安漏洞。

林楚茵強調，凡曾配合中共政治宣傳、矮化我國主權，或參與統戰活動的團體，都不應再取得政府資源或國軍名義背書。台灣人民繳的稅金，不該拿去養中共在地協力者。

中國將於6月5日至7日在中國的廈門國際博覽中心，舉辦「全球傳統食品與營養產品博覽會」。（記者陳政宇翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法