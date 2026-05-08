為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵7/1起大改點！共計調整653列次

    2026/05/08 09:34 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵自7/1日起列車時刻調整。（台鐵公司提供）

    台鐵自7/1日起列車時刻調整。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（8日）宣布，為提升服務品質進行整體運能配置與規劃，並配合平鎮車站（臨時站）預計10月啟用，因此自7月1日週三起進行列車時刻調整。

    時刻調整重點包括提升西線直達車營運效能，除優化直達班次時刻及車廂設備升級調整編組外，部分直達車將調整停靠站，加強服務桃園及新竹地區民眾。另逢週六、日加開北中直達車2列次普悠瑪號，調整後北中直達車運能平日可提升7.9%，假日可提升16.9%。

    第二，西線尖峰通勤時段增班，優先服務都會區內通勤旅客，縮短班距減少候車時間與改善乘車品質。北部地區週一至週五尖峰時段增開埔心-七堵間2列次EMU900型區間快車，調整後北部地區尖峰時段區間車運能提升4.8%。

    南部地區在週一至週五尖峰時段增開潮州-新營間2列次PP自強號，調整後南部地區可增加1132個座位數。六家支線在尖峰時段每日增開12列次區間車，除提升支線班次密度外，可減少旅客候車時間，加強服務竹北、新竹科學園區通勤族與高鐵商務旅客之通勤需求，調整後六家支線運能提升20%。

    第三，提升東線北宜間運能，增加部分自強號停靠礁溪站，另逢週六、日加開台北-花蓮間自強號2列次，主要停靠宜蘭地區車站，分散交通需求疏解國道5號交通壅塞情形，鼓勵民眾搭乘公共運輸工具，減少環境負擔。

    台鐵公司表示，為使整體運能最適化，這次改點除強化區域通勤區間車服務、優化直達車運輸服務及提升北宜間運能外，也加速汰換莒光號編組，並對東、西線整體運能進行編組整併、替駛與時刻調整，強調以新車EMU3000型自強號車隊改善車廂安寧、提供旅客往返都會區間的乘車便利性。

    台鐵公司表示，時刻調整共計調整653列次，調整5分鐘以上班次合計313列次，相關列車車次、時刻，自5月11日週一起請參閱台鐵公司官網、「台鐵e訂通」APP及各車站公告，並自5月12日起開放團體訂票，6月3日起開放一般旅客訂票。

    台鐵自7/1日起列車時刻調整。（台鐵公司提供）

    台鐵自7/1日起列車時刻調整。（台鐵公司提供）

    台鐵自7/1日起列車時刻調整。（台鐵公司提供）

    台鐵自7/1日起列車時刻調整。（台鐵公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播