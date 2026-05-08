1.25兆vs7800億！軍購案今表決 卓榮泰喊話：國民黨中央放手黨團自主

行政院長卓榮泰赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者方賓照攝）

首次上稿：10:02

更新時間：11:03

「國防特別條例草案」最快將於今天（8日）立法院會掀起表決大戰，相較行政院版的8年新台幣1.25兆元，藍白共提7800億元版本。對此，行政院長卓榮泰表示，希望國會能夠做出最明智的選擇，也期待國民黨黨中央能夠放手讓黨團自主，讓國防產業能夠自主發展，這才是國家應該走的路。

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立法院週三第四度協商國防特別條例草案，由於朝野無共識，今天預計在立法院會進行表決，藍白確定將共提7800億版本。

今天適逢國民黨團總召傅崐萁生日，國民黨團大會有別於上週討論軍購嚴肅的氣氛，先幫傅崐萁慶生，現場一片歡樂。

立法院會今天上午繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前受訪直言，今天或許是一個很關鍵的時刻，希望國會能夠做出最明智的選擇。

卓榮泰說，在這個時候他想要請教國民黨黨中央，是要讓黨團自主，還是要走回以黨領政的老路？是要讓國防產業自主，還是要繼續阻礙讓本土軍工產業的升級？

卓榮泰表示，最近以來，不乏聽到國民黨立法院黨團內部若干有國家高度、有國家意識的立委先進們，對於國防特別條例草案、特別預算有自己的看法，但卻受制於國民黨黨中央的壓抑，這些聲音沒有辦法在國會裡面被正常的討論。黨團自主一向是朝野各黨對黨團的精神，期待不要再走回以黨領政的老路，因為那是一條反民主，而且是危險的老路。

話鋒一轉，卓榮泰感慨說，過去這麼多年來，台灣曾幾何時有這個機會，可以討論到參與軍工相關連產業的自主發展，因為台灣有高科技的領先地位，也因為在民主供應鏈上的需求，台灣有廣大、高效率的生產力，而且散布於各個領域、各個縣市，都有軍工相關連產業的自主本土工業，他們都非常期待政府用更大的力量來協助，一起來發展國防自主產業。

但卓榮泰提醒，如果國防特別條例草案、特別預算沒有辦法將該部分納進，那政府的力道有限、支持有限，因此發展就會受限，這樣台灣在世界民主供應鏈上的角色將被質疑，這是何等嚴重的一件事情。他呼籲，國民黨黨中央放手讓黨團自主，也放手讓國防產業能夠自主發展，這才是國家應該走的路，也期待今天關鍵的時刻，國會做出最明智的選擇。

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