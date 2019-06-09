「鞋塞身分證」揭秘 日月潭男子溺水非意外

2019-06-09 15:32

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭伊達邵水域碼頭6日發生1起男子落水失蹤事件，警方及消防人員原本以為是溺水意外，隨著遺體被打撈上岸，今日檢警會同法醫相驗，確定死者是家住雲林縣的25歲廖姓男子後，終於真相大白，原來廖男生前將身分證塞在鞋內，不是擔心玩水時證件弄濕或遺失，而是備受憂鬱症所苦的他，打算在日月潭跳潭輕生，深恐變成無名屍才留下關鍵的身分證，以便檢警找到他的家人，如今也如願「落葉歸根」。

據調查，6日案發當天，警方接獲報案後，便立刻調閱伊達邵碼頭對外路口的監視影帶，結果發現廖男在6日凌晨3時許，天還沒亮時便獨自騎著機車來到碼頭，接著將鞋子脫下留在岸邊，並將身分證塞進鞋內，隨即徒步進入碼頭的浮排後，自此音訊全無，生死不明。

南投縣消防局、集集分局及民間搜救團體，遂以伊達邵碼頭為中心點，採幅射狀方式對外搜尋，歷經3天努力，8日終於在伊達邵水域將廖男遺體打撈上岸，且經家屬指認無誤。

警方表示，據廖男家屬聲稱，死者生前患有重度憂鬱症，極可能因此才萌生輕生念頭，加上今年農曆春節過後，迄今不曾返家、也未與家人聯繫，因此，警方推測死者將身分證塞在鞋內的用意十分明顯，就是不想作孤魂野鬼，同時也排除他殺之嫌，並提醒社會大眾，對於家中罹患憂鬱症、躁鬱症等精神官能症的人，除了按時服藥以外，一定要給予更多的陪伴及包容心，類似憾事才可望避免發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法