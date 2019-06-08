鬧劇？還不了銀行50萬元貸款 開改裝車「直播燒炭」

2019-06-08 17:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅28歲的楊姓男子，向銀行借了50萬元，卻還不了債，經濟壓力「凍未條」，竟然開著改裝車，於車內燒炭輕生，還直播輕生過程，中市警局五分局四平派出所接獲楊男的朋友報案，馳抵現場撲滅炭火，楊男卻不在車內，而是一臉恍惚坐在車外，警方通知親戚朋友帶回，結束這場「直播燒炭」鬧劇。

四平所調查，楊男打零工為業，每天收入1000餘元，但工作不穩定，他不久前向銀行貸款50萬元，用途不詳，卻還不了債，銀行不斷催促他定期還錢，他自認經濟壓力太大，上月31日深夜11時許，駕駛裝有重低喇叭的紅色改裝車，跑到北屯區庄美街、榮德街口，在車內燒炭自殺。

楊男輕生時，卻又直播燒炭畫面，嘴巴還叨唸著經濟壓力大，讓他生無可戀等語言，透過臉書直播時，其友人看到報警，警方很快透過手機定位，找到楊男的改裝車，見這輛車冒濃煙，員警立即撲滅炭火，卻見楊姓男子坐在車子旁邊，已是精神恍惚。

員警懷疑楊男恍惚之因，不是被濃煙嗆到，而是他自己吃安眠藥，楊男宣稱欠銀行債務50萬元，但他並未說明貸款之因，也沒說明貸款是否用於改裝車，警方聯繫親友到場協助就醫，阻止這場「直播燒炭」鬧劇。

警方則呼籲，遇到人生低潮或瓶頸時，可透過社會協助予以撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話，尋求協助或專業心理諮商共尋解決之道，有效地利用身邊資源，協助自己及親友安渡難關。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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