高雄鼎中、大中路口施工挖破瓦斯管線 封鎖路口止漏中

2019-06-09 12:08

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區鼎中、大中路口高速公路增建高架橋施工，今上午10時許，工人不慎挖斷瓦斯管線，造成天然氣外洩，現場散發瓦斯味，警消獲報封鎖路口，並灑水稀釋瓦斯，欣高瓦斯公司正派員止漏中。

高雄市消防局表示，今上午10時2分許，接獲民眾報案，指三民區鼎中路、大中一路的交叉路口因施工不慎挖斷瓦斯管線，導致天然氣外洩。

消防局表示，消防局派出7車24人前往處理，現場封鎖路口，由消防員實施灑水稀釋瓦斯，現場該管線屬低壓管，其洩漏量0.02公斤/平方公尺，目前欣高瓦斯止漏中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法