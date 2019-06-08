無視校長室就在隔壁 國中男硬闖女廁性侵同學

2019-06-08 23:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕不可思議！新竹縣國中男生阿茂（化名）多次在校公然對女學生襲胸，因垂涎同校女生小玉（化名）美色，又將狼爪伸向小玉，在女廁外兩度強行襲胸，事後小玉故意繞遠路到校長室旁女廁，沒想到阿茂仍變本加厲，無視校長室就在隔壁，闖入女廁指姦得逞後又將小玉強壓洗手區地板上，性侵得逞，新竹檢方依性侵幼女罪將阿茂提起公訴。

檢警調查，少年阿茂與小玉為新竹縣某國中同校同學，均未滿14歲。小玉指控，阿茂第1次摸她，是在2017年11月間某日上午某堂下課時，她跟同學小美一起去上廁所，阿茂當她的面將手伸進小美衣服摸胸部，她上完廁所出來，阿茂趁她不備，突然將手伸進衣服摸胸部，她有反抗且轉身跑走。

阿茂第2次摸她，是在3天後某堂下課她與小美去上廁所，她上完出來，阿茂突然將手伸進衣服摸胸，她說「走開！不要碰我！」，阿茂才把手伸出。

阿茂為滿足自身性慾，變本加厲，2017年12月某日下午，得知小玉與同學小美為怕遭魔掌，而選擇走遠一點前往校長室旁廁所，以為這樣阿茂就不敢造次，哪知阿茂竟尾隨進入女生廁所，在女廁洗手區見小玉如廁完畢離開隔間時，不顧小玉以口頭表示「不要」及掙扎身體之方式表達不願意，仍上前強行伸手撫摸胸部，及將其手伸進褲子，以其手指插入陰道，而性侵得逞。

去年1月8日下午，阿茂見小玉與小美前往校長室旁廁所，亦尾隨前往進入女生廁所在隔間外等候，小玉如廁完畢見阿茂在門外等候，旋即再度將隔間門關上鎖住，阿茂仍強行打開門鎖，將小玉拖出廁所，並推倒壓制在女廁洗手區地板，強脫外褲及內褲後，性侵得逞。

小美提出證據，證明事後阿茂LINE要求她帶小玉到廁所給他摸，惟遭小玉嚴詞拒絕。最後檢方依性侵幼女罪嫌起訴阿茂。

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