獨家》警用「險招」查到毒品 毒蟲請3律師脫罪

2019-06-08 23:20

〔記者王捷／台南報導〕驗尿有毒品反應、身上家中被起出毒品，丁姓男子仍成功脫罪。

丁姓男子家中、身上起出5包安毒，剷除治安毒瘤，本該是一件功勞，不過卻無奈遭法官打臉，原因是警方在辦案時用了「險招」抓人，丁男因此請了3位律師，主張搜索程序不合法成功脫罪，二審法官也做出無罪定讞判決，警方今天指出，雖然丁男持有毒品是事實，但因為程序疏漏落敗，未來會檢討加強執法程序。

據判決書了解，丁姓男子有多項毒品前科，警方也得知這號人物，情報傳聞丁男身邊有許多毒品，疑似不定時會將毒品轉讓、販賣給他人，但警方苦無證販毒證據指證丁男，2年前某天晚上，轄區警員獲得情報，丁男躲在租屋處，有多人出入該處，讓警員直覺認為丁男可能在屋內販毒。

但是，屋內是隱私的核心，除非獲得同意，否則沒有搜索票檢警無法入屋，警員因此帶著同事裝做接到民眾檢舉賭博，到丁男租屋處按門鈴，表示要入屋「查看」，丁男不動聲色，警方最後在丁家地上、床墊下找到4包毒品，警方將在場5人全都帶回警所，未經丁男同意下對丁男搜身，又找出一包毒品對丁採尿送驗。

丁男在沒有合法的逮捕前提下，警方就以「附帶搜索」為由，起出5包毒品，雖然丁男尿液有毒品反應，一審丁男也被判處5個月徒刑，但事後丁男請了3名律師上訴，認為警方沒有經過他同意就入屋搜索、搜身，雖然他有簽採尿同意書，但程序不合法，想要保全3項證據，分別是警方的密錄器、大樓監視器以及警所駐地監視器。

警方被要求提供證據時，以「硬碟損毀」、「資料覆蓋」等理由回覆院檢無法提供，最後二審判處丁男無罪定讞。警方則表示，未來會檢討改進。

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