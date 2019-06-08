幻想人妻穿睡衣引誘我？通姦瞎掰是幻想 6張照片打臉

2019-06-08 13:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子與葉姓女子是同事，雙方各自已婚，卻於2015年起上演婚外情，1年後葉女想分手，吳男卻不甘心，傳送鹹濕的訊息力求挽回，包括葉女買性感睡衣引誘他，「妹妹喜歡弟弟」、「我讓你高潮受不了」，還有6張親熱照片，卻被吳男的元配發現，轉告葉女的丈夫提出告訴，吳男卻辯稱自己罹患精神疾病，訊息全都是他幻想，法官卻打臉說，6張照片的男女主角是吳男與葉女，足以證明兩人通姦，判處吳男4月徒刑，可易科罰金12萬元。

判決書指出，吳男與葉女於2015年1月，於吳男的宿舍發生性關係，之後，吳男又利用出差到高雄市與中國廣東珠海的機會，於飯店內與葉女發生關係，雙方還拍攝性愛親熱照片，不料，葉女卻於2016年5月想終止不倫戀，吳男遂傳送鹹濕簡訊給葉女，企圖挽回昔日之情。

這些鹹濕簡訊，包括「我讓妳高潮受不了」、「為了我，特別回廣州買了性感睡衣」、「妳說妹妹喜歡弟弟」、「第一次在宿舍，有沒有那麼強妳自己最清楚」、「再見了，我的最愛，寶貝」，同時傳送6張照片給葉女，分別是葉女裸露上半身的親密照，葉女穿睡衣等照片，不料，對話與照片被吳男的妻子看到，轉告葉女的丈夫，葉女之夫控告吳男妨害家庭罪。

台中地院審理時，葉女承認照片中的女主角是自己，男主角是吳男，她還說，吳男威脅說，要把照片傳給她的丈夫，吳男則辯稱自己有焦慮症等精神疾症，訊息全是他憑空幻想，他意識不清楚，不知道自己做什麼，至於照片部分，他承認葉女穿睡衣等照片是他拍攝，但兩人並未通姦，而是葉女很累借用他的宿舍休息，他順手幫葉女拍幾張照片。

法官卻認為，照片與對話內容，看不出吳男精神狀況有問題，另外，吳男還傳送希望復合的對話，包括「我不甘心」、「妳曾經說過的話都忘了嗎！永遠不會辜負我」、「都有影片，妳要我寄給妳看嗎」，足以證明吳男不甘心，刻意傳送訊息與照片給葉女，並無意識不清楚，不採信吳男「幻想」的辯詞，認定雙方發生4次性關係，依通姦罪判刑4月，可易科罰金與上訴。

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