搜索「王小姐」住處消息走漏？ 北檢分案查洩密

2019-06-06 21:04

〔記者黃捷／台北報導〕韓國瑜桃色風波延燒，昨天有媒體報導台北地檢署為菜蟲案搜索「新莊王小姐」住處，黃文財預先掌握消息，提前趕往滅證，還躲在頂樓。北檢今天發新聞稿澄清說，「滅證事件」與北檢無涉，並已分他字案調查，本案相關人員是否有洩密等相關刑責，釐清真相。

周刊報導，美麗島董事長吳子嘉聲稱看過「韓國瑜在王小姐家過夜」的監視器畫面，消息來源就是檢調，而北檢前年1月調查北農菜蟲案時，前往王小姐家搜索的消息走漏，黃文財事先得知，趕緊到王小姐家收拾東西，但還來不及離開，搜索人員就已抵達，黃文財只好抱著東西躲上頂樓，直到搜索結束。

對此，北檢發新聞稿聲明，相關案件卷內並無「黃文財滅證躲樓頂」相關證據資料，媒體報導指「黃文財事前就得知此消息，先一步趕到『新莊王小姐』的住處收拾東西。但黃文財收拾完物品，還來不及離開，北檢搜索人員已經抵達樓下，為避免曝光，黃文財只好先抱著東西往上跑，暫時到頂樓待著，直到搜索結束」，相關內容均與北檢無涉。

北檢並指出，北檢偵辦任何案件一向嚴守「偵查不公開」規定，請外界勿作無謂揣測，另針對媒體指稱搜索消息走漏，以及吳子嘉聲稱看過監視器畫面，北檢已就本案相關人員是否涉嫌違反相關刑事法律，已分他字案偵辦，查明事實。

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