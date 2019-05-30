歡迎告我！ 爆韓國瑜婚外情生女 吳子嘉嗆：有所本

2019-05-30 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉今（30日）再爆料，指高雄市長韓國瑜不但婚外情長達10多年，甚至還生下1女，韓國瑜先是發聲明，晚間再親自回應「對於吳子嘉沒證據的不實指控已委請律師寫訴狀準備提告」。對此，吳子嘉表示，「歡迎韓國瑜明天就去告我」，也強調自己掌握的消息來源是非常可靠的。

吳子嘉日前爆料，指稱檢調單位偵辦菜蟲案時，掌握韓國瑜多年前在新北市新莊王姓女子家中過夜畫面，韓國瑜的親信、現任高雄市輪船公司董事長黃文財也在場。吳子嘉今下午又加碼爆料，指韓國瑜這段婚外情長達10多年，並指出「他們也共同生了一個小孩，據我所知是一個女孩，女孩也有大概10來歲的年齡了」。

對此，韓國瑜在下午發表聲明，針對吳子嘉一再毫無實證的不實指控，已委請律師準備提告；晚間韓國瑜更親自回應，表示「我已經無法忍受了，已委請律師擬訴狀將提告吳子嘉，盼用公權力做調查」。

據《三立新聞網》報導，對於爆料韓國瑜有私生女一事遭韓國瑜喊告，吳子嘉雖然未透露他的消息從何而來，但他胸有成竹地說，「歡迎韓國瑜與黃文財明天就去告我，非常歡迎，若我有講錯歡迎來告。」

吳子嘉，他認為媒體或外界不該去追蹤女方以及小女孩，要媒體不要報導，強調重點要放在「韓國瑜應該要回應這件事情」。他還指出，日前周刊報導韓國瑜花千萬封口費，「據我了解，那個是一個生活照顧費，這個金額是高達千萬！」認為韓國瑜也該交待這筆資金來源。

吳子嘉說，歡迎韓國瑜盡快回應他所爆料的事情，強調自己的消息來源可信度非常高，「他6月1號就要造勢啦，萬一小孩出現怎麼辦？韓國瑜面對媒體快點回答，我們提出的這些疑問？」

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