肇逃找弟頂罪 竹市警組長兄弟遭訴

2019-06-06 13:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第一分局組長蘇衍彰去年開車行經竹北市與一輛自小客車發生碰撞，他竟逃離現場，事後叫弟弟頂罪，由於警方發現其弟身形與行車紀錄器拍到的駕駛人不符，犯行才被拆穿。新竹檢方將蘇衍彰依刑法肇事逃逸罪嫌起訴；另其弟也依刑法頂替罪嫌起訴。

案發後新竹市警局依規定將蘇記一大過並調離主管職務。

檢警調查，蘇衍彰去年10月10日凌晨5時41分許，開車行經新竹縣竹北市聯興三街，不慎撞及由王男駕駛小客車 ，致王男頭皮撕裂傷。蘇衍彰明知已肇事致人受傷，竟未待警方到場處理或待徵得王男同意 ，逕自離開現場，未協助救護王男。

另蘇衍彰弟弟明知自己並非駕駛人，且亦明知其兄為犯公共危險罪嫌之人，竟意圖使蘇衍彰隱避，基於頂替犯意，向到場處理員警表明為駕駛人，而頂替蘇衍彰，並接受酒測且在「被測人」欄位內 、「新竹縣政府警察局道路交通事故當事人登記聯單」、 「新竹縣政府警察局道路交通事故談話紀錄表」、「道路交 通事故現場圖」上簽名。

事後經警發覺有異，調閱行車紀錄器錄影畫面後，始查悉上情。

案經蘇衍彰及其弟均坦承不諱，檢方認為蘇衍彰所為，係犯刑法肇事逃逸罪嫌；另其弟係犯刑法頂替罪嫌。檢方建請院方審酌蘇衍彰等人於偵查中，均坦承犯行，犯後態度尚稱良好，且與告訴人已達成和解，告訴人亦表示願意原諒兄弟二人，希望法官從輕量刑，並給予緩刑機會，以啟自新。

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