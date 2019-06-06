碩士生暴斃前曾吃法式土司 嘉義豆奶攤4人被起訴

2019-06-06 11:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義豆奶攤民雄店去年傳出44位顧客集體食物中毒，其中一名中正大學林姓碩士生因該期間曾到店用餐，3天後卻暴斃在校內宿舍，嘉義地檢署調查，該起食物中毒案，病因物質判定為沙門氏桿菌，指向是法國吐司的生蛋汁遭污染，林姓碩士生因此引發代謝性衰竭及敗血性休克死亡，檢方今天依業務過失致死罪、違反食品安全衛生管理法等罪嫌，起訴豆奶攤郭姓負責人夫妻等4人。

事發後，林姓碩士生父親向嘉義地檢署提出告訴、嘉義縣政府衛生局稽查後函送，檢方展開偵辦。

被起訴的共有豆奶攤郭姓負責人夫妻、豆奶攤民雄店郭姓執行長、吳姓晚班女店長等4人。郭姓負責人稱他僅負責公關業務，未經手店裡實際經營業務；郭妻坦承是嘉義豆奶攤民雄店現場負責人；郭姓執行長稱負責巡視店務，現場狀況由吳姓女店長察看。

吳姓女店長坦承，林姓碩士生用餐時，她在店內負責人員工作分派及餐點製作工作，林所食用的法式土司由她所製作。

去年4月21日林姓研究生到嘉義豆奶攤民雄店用餐，點用法式土司為主餐，返校後陸續有嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，24日晚間10時許，同學發現他躺在床鋪旁地板，已無生命跡象。

檢方調查，郭姓負責人夫妻及郭姓執行長等3人為管理階層，未建立並落實員工烹調的標準作業流程，任由員工在生蛋汁製程中發生蛋殼掉落地面逕行撿起，生蛋汁長時間處於室溫狀態，重複留用剩餘生蛋汁等情形，致員工製作法式土司等使用生蛋汁餐點時，增加生蛋汁污染與滋生沙門氏桿菌風險，致提供的餐點造成顧客集體食物中毒。

法醫相驗後，認為林姓碩士生因食物中毒，沙門氏桿菌感染併發腸胃炎，發生嘔吐、腹瀉及脫水，引發代謝性衰竭、敗血性休克死亡。根據衛福部疾管署報告，本案共有44人集體食物中毒，其中15名患者檢出沙門氏桿菌，可判定本案病因物質為沙門氏桿菌，指向是法國吐司的生蛋汁遭污染。

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